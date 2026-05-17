हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: आठ साल बाद फिर बनेंगे नए राशन कार्ड, 18 मई से शुरू होगी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया

Delhi News: आठ साल बाद फिर बनेंगे नए राशन कार्ड, 18 मई से शुरू होगी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया

Delhi Ration Card Applications: दिल्ली सरकार ने 8 साल बाद नए राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू कर दिए हैं. 18 मई से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन स्वीकार होंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 17 May 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद अब नए राशन कार्ड बनवाने का रास्ता खुलने जा रहा है. राजधानी के हजारों जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने करीब आठ साल बाद राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है. खास बात यह है कि इस बार पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी, जिससे आवेदन से लेकर सत्यापन तक की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक आसान और पारदर्शी बनने की उम्मीद है.

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अनुसार 18 मई से राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे. सरकार ने ऑफलाइन आवेदन व्यवस्था पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना बताया जा रहा है.

PM मोदी की अपील के बाद पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए DMRC की पहल, उठाया ये कदम

दो लाख नए राशन कार्ड जारी करने की तैयारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर इस साल दो लाख नए राशन कार्ड जारी करने का ऐलान किया है. सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा. लंबे समय से आवेदन प्रक्रिया बंद होने के कारण कई पात्र परिवार सरकारी राशन योजना से बाहर थे.

आवेदन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी

नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड बनवाने वाले हर आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों की पहचान संख्या दर्ज करनी होगी. इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बिजली बिल की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य रहेगा. विभाग का कहना है कि डिजिटल दस्तावेजों के जरिए सत्यापन प्रक्रिया तेज होगी और गलत जानकारी देने वालों की पहचान आसानी से की जा सकेगी.

परिवार की सबसे बड़ी महिला बनेगी मुखिया

सरकार ने राशन कार्ड नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को कार्ड का मुखिया बनाने का फैसला लिया है. अगर परिवार की महिला सदस्य नाबालिग है तो उसके 18 वर्ष पूरे होने तक परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को यह जिम्मेदारी दी जाएगी. सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम मान रही है.

आय सीमा बढ़ने से ज्यादा परिवार होंगे पात्र

राशन योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया है. इससे पहले जो परिवार आय सीमा के कारण योजना से बाहर हो जाते थे, अब उन्हें भी लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है.

इन परिवारों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड

सरकार ने साफ किया है कि आयकर देने वाले लोग, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, ए-ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति रखने वाले लोग और 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे. सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

फर्जी लाभार्थियों पर लगेगी रोक

दिल्ली सरकार का दावा है कि नई डिजिटल व्यवस्था से फर्जी राशन कार्ड और गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर सख्ती से रोक लगेगी. ऑनलाइन सत्यापन और दस्तावेज जांच के जरिए पात्र परिवारों तक खाद्यान्न योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने की तैयारी की गई है.

Delhi News: दिल्ली में मेट्रो के पास बनेंगे नए सस्ते हजारों फ्लैट, DDA ने चुनी 14 बड़ी साइट्स

Published at : 17 May 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
Delhi Ration Card DELHI NEWS Ration Card Online Application
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
रोहिणी कोर्ट में विवाद के बाद जज का ट्रांसफर, जांच की मांग को लेकर कल हड़ताल पर रहेंगे वकील
रोहिणी कोर्ट में विवाद के बाद जज का ट्रांसफर, जांच की मांग को लेकर कल हड़ताल पर रहेंगे वकील
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में मेट्रो के पास बनेंगे नए सस्ते हजारों फ्लैट, DDA ने चुनी 14 बड़ी साइट्स
दिल्ली में मेट्रो के पास बनेंगे नए सस्ते हजारों फ्लैट, DDA ने चुनी 14 बड़ी साइट्स
दिल्ली NCR
PM मोदी की अपील के बाद पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए DMRC की पहल, उठाया ये कदम
PM मोदी की अपील के बाद पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए DMRC की पहल, उठाया ये कदम
दिल्ली NCR
DMRC का बड़ा फैसला, 18 मई से हर सोमवार 24 एक्स्ट्रा राउंड चलेंगी ट्रेनें, यात्रियों को बड़ी राहत
DMRC का बड़ा फैसला, 18 मई से हर सोमवार 24 एक्स्ट्रा राउंड चलेंगी ट्रेनें, यात्रियों को बड़ी राहत
Advertisement

वीडियोज

Golmaal 5 में Akshay Kumar की एंट्री ने बढ़ाई excitement, comic villain role और फीस की चर्चा तेज
Varun Dhawan की फिल्म पर छिड़ा बड़ा विवाद, ‘Chunari Chunari’ गाने को लेकर भिड़े Vashu Bhagnani और Tips Music
Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
रोहिणी कोर्ट में विवाद के बाद जज का ट्रांसफर, जांच की मांग को लेकर कल हड़ताल पर रहेंगे वकील
रोहिणी कोर्ट में विवाद के बाद जज का ट्रांसफर, जांच की मांग को लेकर कल हड़ताल पर रहेंगे वकील
विश्व
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
आईपीएल 2026
अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल
अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
ट्रेंडिंग
तो क्या नवंबर 2026 में खत्म हो रही है दुनिया? अगर सच हुई ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं आएगा 2027, खौफ में लोग
तो क्या नवंबर 2026 में खत्म हो रही है दुनिया? अगर सच हुई ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं आएगा 2027, खौफ में लोग
ट्रैवल
Hotel Safety Tips: टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती हैं होटल की ये चीजें, यूज करने से पहले जान लें जरूरी बात
टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती हैं होटल की ये चीजें, यूज करने से पहले जान लें जरूरी बात
ट्रेंडिंग
Video: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget