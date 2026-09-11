राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश, कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (11 सितंबर) को हल्की से मध्यम बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है. दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखी गई है. मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ घंटों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. मध्य दिल्ली समेत कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने जिला-स्तर पर वर्तमान मौसम की स्थिति के आकलन (नाउकास्ट) के तहत ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और अगले दो दिनों तक यानी रविवार तक बारिश जारी रहने की संभावना है.

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दिल्ली में मौसम ने बदली करवट

दिल्ली में बीते दो दिनों से मौसम ने करवट बदली है. सितंबर के महीने में जहां एक ओर मौसम विभाग के पूर्वानुमानों में लगातार बारिश बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर बीते दो दिनों में जून और जुलाई के महीने जैसी तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है. हालांकि, अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और बढ़ते प्रदूषण स्तर पर भी रोक लगेगी.

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश के बीच आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. बारिश होने के कारण एक्यूआई में भी सुधार देखने को मिल रहा है.

दिल्ली में शनिवार (12 सितंबर) को तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी, जहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. इस दिन मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं रविवार (13 सितंबर) को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने के साथ हल्की बारिश का अनुमान है.

सोमवार (14 सितंबर) को तापमान 31 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. मंगलवार (15 सितंबर) को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. बुधवार (16 सितंबर) को सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है, जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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