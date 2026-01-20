दिल्ली में इस दिन हो सकती है तेज बारिश, शीतलहर के साथ ठंड का कहर जारी, कोहरे के बरसात का अलर्ट

राजधानी दिल्ली में 20 जनवरी 2026 को ठंड का असर साफ तौर पर महसूस किया जाएगा. सर्द हवाओं के चलते दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन बनी रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक इस दिन न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री रहने की संभावना है. दिनभर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है.

सुबह-शाम कोहरे की मार

दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाया रह सकता है. खासकर तड़के और सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता 1 से 2 किलोमीटर तक सीमित रहने की आशंका है.

हालांकि घने कोहरे की संभावना कम बताई जा रही है. जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप निकलने के साथ कोहरा धीरे-धीरे छंट जाएगा, लेकिन आसमान पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. वाहन चालकों को सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

ठंडी हवाओं से बढ़ेगी परेशानी

मौसम साफ रहने के बावजूद शीतलहर और ठंडी हवाएं लोगों को कंपकंपी का एहसास कराएंगी. खुले इलाकों में सर्द हवा का असर ज्यादा महसूस होगा. बुजुर्गों और बच्चों को सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है.

23 जनवरी से बदलेगा मिजाज

मौसम विभाग ने शुक्रवार (23 जनवरी) से राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के कई इलाकों में मौसम बदलने वाला है.

इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. आने वाले 3 से 4 दिन सुबह के समय घने कोहरे का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

भारी ठंड के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 से 25 जनवरी के बीच देश के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इसका असर उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिल सकता है.

हवा भी बनी बड़ी समस्या

ठंड और बारिश के बीच दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है. राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 606 दर्ज किया गया है, जो ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है.

इतनी खराब हवा से सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों ने लोगों को गैर-जरूरी बाहर निकलने से बचने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.