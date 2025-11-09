दिल्ली: पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल में क्लाइमेट पर संवाद, कलाकारों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल

दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया. इस साल का विषय 'क्रिएटिविटी फॉर क्लाइमेट, इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट, स्टोरीज फॉर चेंज' (Creativity for Climate, Innovation for Impact, Stories for Change) रखा गया. यह फेस्टिवल कलाकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और युवाओं को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभा रहा है.

पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल का मुख्य मकसद संस्कृति, पर्यावरण और युवा नेतृत्व पर एक सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना है. इस मंच के माध्यम से कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर लोगों का दिल जीत लिया. इसके साथ ही फिल्म स्क्रीनिंग के जरिए भी लोगों में फेस्टिवल की थीम से संबंधित संदेश देने की कोशिश की गई.



पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल थीम पर संवाद

इसके अलावा कई लोगों ने क्लामेट को लेकर अपने विचार रखे. पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को लेकर भी संवाद किया गया है. प्लास्टिक के खतरे से भी आगाह किया गया. साथ ही छात्रों की ओर से इनोवेशन से संबंधित प्रदर्शनी और वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया. रचनात्मकता और विचारों को उजागर करने के लिए फेस्टिवल में मीडिया को भी आमंत्रित किया गया था.

फेस्टिवल में मुख्य तौर से क्या-क्या हुआ?

• रंगमंच और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

• फिल्म स्क्रीनिंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग

• छात्र-छात्राओं की ओर से इनोवेशन से संबंधित एग्जीबिशन और वर्कशॉप

• जलवायु, सुगम्यता और सामुदायिक समावेश पर सार्वजनिक संवाद



श्रीलंका की उच्चायुक्त (Sri Lankan High Commissioner) महिषिनी कोलोन (Mahishini Colonne) ने भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया. इस दौरान हाई कमिश्नर ने क्विज़ के फाइनलिस्टों की घोषणा की. इसके बाद पुरस्कार वितरण भी किया गया.