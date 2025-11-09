हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल में क्लाइमेट पर संवाद, कलाकारों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल

दिल्ली: पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल में क्लाइमेट पर संवाद, कलाकारों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल

Purple Umbrella Festival 2025: दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल का मुख्य मकसद कलाकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और युवाओं को एक मंच पर लाकर खास संदेश देना है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया. इस साल का विषय 'क्रिएटिविटी फॉर क्लाइमेट, इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट, स्टोरीज फॉर चेंज' (Creativity for Climate, Innovation for Impact, Stories for Change) रखा गया. यह फेस्टिवल कलाकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और युवाओं को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभा रहा है.

पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल का मुख्य मकसद संस्कृति, पर्यावरण और युवा नेतृत्व पर एक सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना है. इस मंच के माध्यम से कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर लोगों का दिल जीत लिया. इसके साथ ही फिल्म स्क्रीनिंग के जरिए भी लोगों में फेस्टिवल की थीम से संबंधित संदेश देने की कोशिश की गई.
दिल्ली: पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल में क्लाइमेट पर संवाद, कलाकारों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल

पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल थीम पर संवाद

इसके अलावा कई लोगों ने क्लामेट को लेकर अपने विचार रखे. पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को लेकर भी संवाद किया गया है. प्लास्टिक के खतरे से भी आगाह किया गया. साथ ही छात्रों की ओर से इनोवेशन से संबंधित प्रदर्शनी और वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया. रचनात्मकता और विचारों को उजागर करने के लिए फेस्टिवल में मीडिया को भी आमंत्रित किया गया था.

फेस्टिवल में मुख्य तौर से क्या-क्या हुआ?

• रंगमंच और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
• फिल्म स्क्रीनिंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग
• छात्र-छात्राओं की ओर से इनोवेशन से संबंधित एग्जीबिशन और वर्कशॉप
• जलवायु, सुगम्यता और सामुदायिक समावेश पर सार्वजनिक संवाद
दिल्ली: पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल में क्लाइमेट पर संवाद, कलाकारों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल

श्रीलंका की उच्चायुक्त (Sri Lankan High Commissioner) महिषिनी कोलोन (Mahishini Colonne) ने भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया. इस दौरान हाई कमिश्नर ने क्विज़ के फाइनलिस्टों की घोषणा की. इसके बाद पुरस्कार वितरण भी किया गया.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Bharat Mandapam DELHI NEWS Purple Umbrella Festival 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement

वीडियोज

InsideOut With Megha Prasad: हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? Dhirendra shastri का चौंकाने वाला बयान
Pulwama, Rahul की जंगल सफारी और PM Modi पर Rashid Alvi का विस्फोटक इंटरव्यू
Kaun Banega Mukhyamantri: लाइव शो में सुशासन के दावों की इस युवक ने खोली पोल! | Nitish Kumar | NDA
Bihar Election 2025: Tejashwi ने दूसरे दौर के चुनाव से पहले चला आरक्षण वाला दांव | OBC Reservation
Bihar Election 2025: प्रचार करने पहुंचे थे पवन सिंह पंडाल गिरने से मची अफरातफरी | Khesari | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
प्रतापगढ़: ड्रग्स तस्कर पर यूपी पुलिस का शिकंजा, घर मिला इतना कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ीं मशीनें
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
यूटिलिटी
अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट
अब नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा PF का पैसा, EPFO ने खत्म कर दिया झंझट
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
Funny Dance:
"मौत आ जाए पर ऐसा कॉन्फिडेंस न आए" दुल्हन को देख डांस की जल्दी में खुद का पोपट करा बैठा दूल्हा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget