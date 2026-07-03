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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में और हाईटेक होगा ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों पर उतरेंगी 300 नई AC ई-बसें

Delhi News: दिल्ली में और हाईटेक होगा ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों पर उतरेंगी 300 नई AC ई-बसें

Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार की ओर से 7 जुलाई को 300 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा जा रहा है. इससे सार्वजनिक परिवहन को और अधिक हाईटेक बनाया जाएगा.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 03 Jul 2026 05:38 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाने की दिशा में एक बेहद अहम कदम उठाया गया है. दिल्ली सरकार की ओर से 7 जुलाई को 300 नई वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल कर जनता को समर्पित किया जाएगा. इन अत्याधुनिक ई-बसों के सड़कों पर उतारे जाने के बाद दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का स्तर पहले से कहीं अधिक हाईटेक और सुविधाजनक कर दिया जाएगा.

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं नई बसें

इन नई ई-बसों को कई अत्याधुनिक और स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया गया है. यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता किए जाने के लिए बसों के भीतर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे, जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन पैनिक बटन लगाए गए हैं. इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 'पिंक सीट्स' का भी विशेष प्रावधान किया गया है. दिव्यांग यात्रियों और बुजुर्गों को बसों में चढ़ने और उतरने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए बसों को पूरी तरह से 'लो-फ्लोर' और सुगम बनाया गया है. ई-टिकटिंग मशीन और कॉन्टैक्टलेस भुगतान की सुविधा को भी इन बसों से जोड़ा गया है.

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प्रदूषण मुक्ति और भविष्य का लक्ष्य

राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किए जाने में इन ई-बसों से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इन बसों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह शून्य स्तर पर लाया जा सकेगा. यह स्पष्ट किया गया है कि पुराने डीज़ल और सीएनजी (CNG) वाहनों के स्थान पर धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्राथमिकता दी जा रही है.

सरकार की तरफ से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली के संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन बेड़े को 100% इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क में तब्दील कर दिया जाए. 7 जुलाई को होने वाले इस बड़े लॉन्च के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर ई-बसों की संख्या में भारी इज़ाफ़ा दर्ज किया जाएगा. इस नई सौगात से आम यात्रियों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत पहुंचाई जा सकेगी और उनके रोज़मर्रा के सफर को और अधिक आरामदायक बनाया जा सकेगा.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 03 Jul 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Delhi Transport DELHI NEWS
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