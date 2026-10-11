दंगों के दोषी पर चुप्पी! दिल्ली प्रदर्शन पर राहुल-केजरीवाल पर भड़कीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए दोनों दलों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि अपने नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर चुप रहने वाले विपक्षी दल दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र बचाने की बात क्यों कर रहे हैं.

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, "दंगों के दोषी पर चुप्पी! महिलाओं के शोषण के आरोपों पर चुप्पी! और दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र बचाने का ड्रामा!"

उन्होंने कांग्रेस सांसद से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए लिखा, "कल JNU ने छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोपों के मामले में कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल एकोइजम को प्रोफेसर पद से बर्खास्त किया."

दंगों के दोषी पर चुप्पी! महिलाओं के शोषण के आरोपों पर चुप्पी! और दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र बचाने का ड्रामा! कल JNU ने छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोपों के मामले में कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल एकोइजम को प्रोफेसर पद से बर्खास्त किया। आज अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक और मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया। राहुल गांधी का ‘Smash the Patriarchy’ कहां गया? केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी कहां गई? अपने नेताओं पर उठे गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस और AAP दिल्ली की सड़कों पर हंगामा कर रही हैं। जवाबदेही से भागने के लिए अराजकता का सहारा लेना लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक पाखंड है। — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 10, 2026

राहुल गांधी और केजरीवाल से पूछे सवाल

रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का मामला भी उठाया. उन्होंने लिखा, "आज अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक और मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया. राहुल गांधी का ‘Smash the Patriarchy’ कहां गया?"

मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी कहां गई? अपने नेताओं पर उठे गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस और AAP दिल्ली की सड़कों पर हंगामा कर रही हैं."

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राजनीतिक पाखंड का लगाया आरोप

रेखा गुप्ता ने अपनी पोस्ट के आखिर में विपक्षी दलों पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, "जवाबदेही से भागने के लिए अराजकता का सहारा लेना लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक पाखंड है."

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.