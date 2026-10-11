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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदंगों के दोषी पर चुप्पी! दिल्ली प्रदर्शन पर राहुल-केजरीवाल पर भड़कीं CM रेखा गुप्ता

दंगों के दोषी पर चुप्पी! दिल्ली प्रदर्शन पर राहुल-केजरीवाल पर भड़कीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर CM रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और विपक्ष के रवैये को राजनीतिक पाखंड बताया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 08:01 AM (IST)
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दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए दोनों दलों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि अपने नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर चुप रहने वाले विपक्षी दल दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र बचाने की बात क्यों कर रहे हैं.

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, "दंगों के दोषी पर चुप्पी! महिलाओं के शोषण के आरोपों पर चुप्पी! और दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र बचाने का ड्रामा!"

उन्होंने कांग्रेस सांसद से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए लिखा, "कल JNU ने छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोपों के मामले में कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल एकोइजम को प्रोफेसर पद से बर्खास्त किया."

राहुल गांधी और केजरीवाल से पूछे सवाल

रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का मामला भी उठाया. उन्होंने लिखा, "आज अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक और मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया. राहुल गांधी का ‘Smash the Patriarchy’ कहां गया?"

मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी कहां गई? अपने नेताओं पर उठे गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस और AAP दिल्ली की सड़कों पर हंगामा कर रही हैं."

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राजनीतिक पाखंड का लगाया आरोप

रेखा गुप्ता ने अपनी पोस्ट के आखिर में विपक्षी दलों पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, "जवाबदेही से भागने के लिए अराजकता का सहारा लेना लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक पाखंड है."

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Oct 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Delhi Protest DELHI NEWS CJP Protest
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