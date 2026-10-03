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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभूत का बनाया रूप, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का अनोखा प्रदर्शन

भूत का बनाया रूप, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का अनोखा प्रदर्शन

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन तेज हो चुका है. NSUI और और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी CEC ले इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर की ओर मार्च निकाला.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 03 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस से जुड़े युवा संगठनों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली में भूत का रूप धारण कर प्रदर्शन किया, जबकि NSUI ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में जंतर-मंतर की ओर मार्च निकाला. दोनों प्रदर्शनों में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए गए तथा CEC के इस्तीफे की मांग की गई.

भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में हुआ. कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि संस्था की निष्पक्षता और कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'CEC इस्तीफा दो', 'चुनाव आयोग जवाब दो' और 'लोकतंत्र बचाओ' जैसे नारे लगाए. IYC ने कुछ अलग ही अंदाज में प्रदर्शन कर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया. कई कार्यकर्ता भूत का रूप धर के प्रदर्शन में शामिल हुए. IYC ने इसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर जनता के बीच पैदा हो रहे सवालों की ओर ध्यान खींचने का तरीका बताया.

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CEC को सामने आकर देना चाहिए जनता के सवालों का जवाब

उदय भानु चिब ने कहा कि चुनाव आयोग किसी सरकार या राजनीतिक दल की निजी संस्था नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी संवैधानिक संस्था है. उनका कहना है कि जब आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो CEC को सामने आकर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. चिब ने कहा कि युवाओं और आम नागरिकों के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को रास्ते में पुलिस ने रोका

प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से चुनाव आयोग के दफ्तर का रुख किया लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन के मद्देनजर पहले ही तैयारियां कर रही थी. रास्ते को पहले ही बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया था, जहां पहुंचने पर पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. IYC के मुताबिक, यह प्रदर्शन केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास से जुड़े सवालों को उठाने का प्रतीक है.

प्रदर्शन में दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, हरियाणा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष निशित कटारिया, राष्ट्रीय महासचिव हरि कृष्णा, खुशबू शर्मा, मितेंद्र दर्शन सिंह, राष्ट्रीय सचिव सत्यवान गहलोत, परमिंदर सिंह पम्मी और हैंवरन कंसाना समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे.

NSUI ने जंतर-मंतर की ओर निकाला मार्च

इसी मुद्दे पर NSUI ने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 5 रायसीना रोड स्थित NSUI मुख्यालय से जंतर-मंतर की ओर मार्च शुरू किया. NSUI का कहना है कि प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र शामिल हुए. संगठन ने मतदाता सूचियों, चुनाव संचालन और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े सवालों पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा. हालांकि, जंतर-मंतर की तरफ बढ़ रहे मार्च को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके पहले ही रोक दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

NSUI ने भी की CEC के इस्तीफे के साथ गिरफ्तारी की मांग

हिरासत में लिए जाने से पहले जाखड़ ने कहा कि छात्रों को हिरासत में लेने से चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवाल खत्म नहीं होंगे. उन्होंने CEC के इस्तीफे के साथ गिरफ्तारी की भी मांग रखी और कहा कि आयोग को मतदाताओं से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए. NSUI ने अपने बयान में कहा कि पुलिस कार्रवाई के बावजूद उसका आंदोलन जारी रहेगा. 

संगठन ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता,CEC की जवाबदेही और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को अपने अभियान का हिस्सा बताया. NSUI के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि हनुमान पांडे ने विनोद जाखड़ और छात्र कार्यकर्ताओं की हिरासत की आलोचना की. संगठन का कहना है कि बैरिकेडिंग और हिरासत लोकतांत्रिक विरोध की मांगों को समाप्त नहीं कर सकती.

दोनों प्रदर्शनों के दौरान मध्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की थी. IYC और NSUI ने कहा है कि चुनाव आयोग से जवाबदेही और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे एवं गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनका विरोध अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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