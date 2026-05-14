दिल्ली में चलती प्राइवेट बस में महिला से गैंगरेप, आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार, FIR दर्ज
Delhi Gangrape Case: दिल्ली में निजी बस में महिला से कथित गैंगरेप का मामला सामने आया. पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर बस जब्त की, जांच जारी है.
- दिल्ली में 12 मई को निजी बस में महिला से गैंगरेप.
- शिकायत के बाद मेडिकल जांच, एफआईआर दर्ज हुई.
- बस के ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार, बस जब्त.
दिल्ली में एक निजी बस के अंदर महिला के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक यह घटना 12 मई की है. महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. इस मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है.
मेडिकल जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं. शिकायत मिलने के बाद महिला का मेडिकल कराया गया. मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. इसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया.
Delhi Weather Update: दिल्ली का तापमान पहुंचेगा 40 के पार, बढ़ने वाली है लू की मार, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली पुलिस ने उस निजी बस को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें महिला के साथ कथित गैंगरेप की वारदात होने का आरोप है. पुलिस अब बस की फॉरेंसिक जांच करवा रही है ताकि मौके से ऐसे सबूत जुटाए जा सकें, जो जांच में मदद करें.
अधिकारियों के मुताबिक बस के अंदर से जरूरी सैंपल लिए गए हैं और तकनीकी टीम पूरे वाहन की बारीकी से जांच कर रही है. इसके साथ ही बस के अंदर और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय बस कहां-कहां गई थी.
हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है. महिला के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और मौके से मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय बस कहां-कहां गई थी और उसमें कौन-कौन मौजूद था.
Delhi News: देश छोड़कर भागा था 358 Kg हेरोइन केस का मास्टरमाइंड, अजरबैजान से उठा लाई दिल्ली पुलिस
सूत्रों के मुताबिक पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है. यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वारदात की पूरी साजिश क्या थी और घटना के दौरान कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL