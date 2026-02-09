दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम, 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन और 100 'वायु रक्षक' शुरू
Delhi Pollution: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 365 दिन चलने वाला अभियान है.
दिल्ली की हवा को साफ और सांस लेने लायक बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सोमवार को मुख्यमंत्री ने राजधानी में 6 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) और 100 ‘वायु रक्षक’ पहल की शुरुआत की.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 365 दिन चलने वाला अभियान है और दिल्ली सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
सीएम ने किया नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों का उद्घाटन
दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे. सीएम ने नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया और वायु रक्षकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में लापरवाही के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया था, लेकिन उनकी सरकार अब इस मुद्दे पर ठोस और ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है.
'पारदर्शी होता है AQI का डेटा'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हवा की गुणवत्ता से जुड़ा डेटा पूरी तरह पारदर्शी होता है. पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे प्रदूषण के आंकड़े हर घंटे अपडेट होते हैं और बाकी मानक हर पांच मिनट में ऑनलाइन दिखते हैं. यह जानकारी जनता के लिए खुली है और इसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दिखावटी उपाय किए, जैसे स्मॉग टॉवर, लेकिन उनसे कोई स्थायी फायदा नहीं हुआ. अब सरकार समस्या की जड़ पर काम कर रही है.
'सड़क की धूल कम करने के लिए उठा रहे कदम'
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास इस समय करीब 4000 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो देश में सबसे बड़ा ईवी बस बेड़ा है. सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक दिल्ली में 14,000 क्लीन फ्यूल बसें चलाई जाएं. इसके साथ ही कूड़े के पहाड़ खत्म करने, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सड़क की धूल कम करने, मैकेनिकल रोड स्वीपर और हरियाली बढ़ाने जैसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं.
'सिर्फ निगरानी नहीं सख्त एक्शन भी जरूरी'
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केवल निगरानी ही नहीं, सख्त कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है. ‘वायु रक्षक’ यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर लागू हों. उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में लंबे समय से खाली पड़े पदों को तेजी से भरा गया है, ताकि निगरानी और कार्रवाई मजबूत हो सके. उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय मुद्दा बनी हुई है, लेकिन अब पहली बार प्रदूषण के स्रोतों पर सीधे काम किया जा रहा है.
यहां लगाए गए 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन
दिल्ली में लगाए गए 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जेएनयू, इग्नू, तालकटोरा गार्डन, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली कैंट और एनएसयूटी वेस्ट कैंपस में स्थापित किए गए हैं. इनके जुड़ने से दिल्ली में कुल सीएएक्यूएमएस की संख्या 46 हो गई है, जो देश में सबसे बड़ा वायु निगरानी नेटवर्क है. आने वाले समय में 14 और स्टेशन लगाने की योजना है.
प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर
सरकार का कहना है कि 100 वायु रक्षक डीपीसीसी के साथ मिलकर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे, जबकि 600 वायु रक्षक दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करेंगे. दिल्ली सरकार का साफ संदेश है कि प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी और राजधानी को साफ हवा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
