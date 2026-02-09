हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम, 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन और 100 'वायु रक्षक' शुरू

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम, 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन और 100 'वायु रक्षक' शुरू

Delhi Pollution: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 365 दिन चलने वाला अभियान है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की हवा को साफ और सांस लेने लायक बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सोमवार को मुख्यमंत्री ने राजधानी में 6 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) और 100 ‘वायु रक्षक’ पहल की शुरुआत की. 

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 365 दिन चलने वाला अभियान है और दिल्ली सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

सीएम ने किया नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों का उद्घाटन

दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे. सीएम ने नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया और वायु रक्षकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में लापरवाही के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया था, लेकिन उनकी सरकार अब इस मुद्दे पर ठोस और ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है.

'पारदर्शी होता है AQI का डेटा'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हवा की गुणवत्ता से जुड़ा डेटा पूरी तरह पारदर्शी होता है. पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे प्रदूषण के आंकड़े हर घंटे अपडेट होते हैं और बाकी मानक हर पांच मिनट में ऑनलाइन दिखते हैं. यह जानकारी जनता के लिए खुली है और इसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दिखावटी उपाय किए, जैसे स्मॉग टॉवर, लेकिन उनसे कोई स्थायी फायदा नहीं हुआ. अब सरकार समस्या की जड़ पर काम कर रही है.

'सड़क की धूल कम करने के लिए उठा रहे कदम'

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास इस समय करीब 4000 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो देश में सबसे बड़ा ईवी बस बेड़ा है. सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक दिल्ली में 14,000 क्लीन फ्यूल बसें चलाई जाएं. इसके साथ ही कूड़े के पहाड़ खत्म करने, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सड़क की धूल कम करने, मैकेनिकल रोड स्वीपर और हरियाली बढ़ाने जैसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं.

'सिर्फ निगरानी नहीं सख्त एक्शन भी जरूरी'

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केवल निगरानी ही नहीं, सख्त कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है. ‘वायु रक्षक’ यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर लागू हों. उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में लंबे समय से खाली पड़े पदों को तेजी से भरा गया है, ताकि निगरानी और कार्रवाई मजबूत हो सके. उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय मुद्दा बनी हुई है, लेकिन अब पहली बार प्रदूषण के स्रोतों पर सीधे काम किया जा रहा है.

यहां लगाए गए 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन

दिल्ली में लगाए गए 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जेएनयू, इग्नू, तालकटोरा गार्डन, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली कैंट और एनएसयूटी वेस्ट कैंपस में स्थापित किए गए हैं. इनके जुड़ने से दिल्ली में कुल सीएएक्यूएमएस की संख्या 46 हो गई है, जो देश में सबसे बड़ा वायु निगरानी नेटवर्क है. आने वाले समय में 14 और स्टेशन लगाने की योजना है.

प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर

सरकार का कहना है कि 100 वायु रक्षक डीपीसीसी के साथ मिलकर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे, जबकि 600 वायु रक्षक दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करेंगे. दिल्ली सरकार का साफ संदेश है कि प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी और राजधानी को साफ हवा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 09 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI POLLUTION DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? डाउनिंग स्ट्रीट ने किया बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? हुआ बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal With Chitra Tripathi: Owaisi की तैयारी, UP में बाबाVs बुर्का धारी! | CM Yogi | ABP
Khabar Gawah Hai: जिसकी लेम्बोर्गिनी कार वो होगा गिरफ्तार? | Kanpur | Lamborghini Accident
Precious Metals या Power Tools? Gold–Silver Geopolitics का Full Breakdown | Paisa Live
Bollywood News: Sonam Kapoor का ग्लैमरस Baby Shower, सितारों से सजी Royal Party ने लूटी लाइमलाइट
Vasudha: AWW! चॉकलेट डे पर वसुधा ने देव के लिए बनाया क्यूट चॉकलेट का बुके
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? डाउनिंग स्ट्रीट ने किया बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? हुआ बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
इंडिया
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
जनरल नॉलेज
अगर Pok वापस ले ले भारत तो कितनी बदल जाएगी एशिया की जियो पॉलिटिक्स, किसे लगेगा सबसे बड़ा झटका?
अगर Pok वापस ले ले भारत तो कितनी बदल जाएगी एशिया की जियो पॉलिटिक्स, किसे लगेगा सबसे बड़ा झटका?
ट्रेंडिंग
Video: पानी में खेल रहा था मासूम बच्चा, हाथ में आ गया जिंदा मगरमच्छ, वायरल वीडियो ने उड़ाए होश
पानी में खेल रहा था मासूम बच्चा, हाथ में आ गया जिंदा मगरमच्छ, वायरल वीडियो ने उड़ाए होश
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget