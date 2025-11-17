हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली की हवा बेहद खराब, अब स्कूली बच्चों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, कर दी ये मांग

दिल्ली की हवा बेहद खराब, अब स्कूली बच्चों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, कर दी ये मांग

Delhi Pollution: स्कूली बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि बढ़े हुए प्रदूषण के समय में आउटडोर खेल आयोजन को बंद किया जाए.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Nov 2025 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ सांस लेने की समस्या नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा बन चुका है. इसी चिंता को लेकर राजधानी के कुछ स्कूली छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इन छात्रों ने कोर्ट से अपील की है कि नवंबर से जनवरी के बीचजब प्रदूषण सबसे गंभीर स्तर पर होता है दिल्ली में किसी भी तरह की आउटडोर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं, ट्रायल्स या कैंप न कराए जाएं.

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका बच्चों द्वारा अपने माता-पिता के द्वारा दायर की गई है. उनका कहना है कि वे नियमित रूप से राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में खेलों का शेड्यूल सर्दियों के सबसे प्रदूषित महीनों में ही रखा जा रहा है. इससे उन्हें जहरीली हवा में लंबे समय तक दौड़ने, प्रैक्टिस करने और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है. 

'नवंबर से जनवरी तक खराब रहती है हवा'

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वैज्ञानिक तौर पर ये साबित हो चुका है कि दिल्ली में नवंबर से जनवरी के बीच हवा की गुणवत्ता गंभीर  से खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है. इसके बावजूद स्कूल, इंटर-जोनल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं इसी समय आयोजित की जाती हैं. उनका कहना है कि बार-बार ऐसी स्थिति बच्चों जैसे संवेदनशील समूह को सीधे खतरे में डालती है और यह उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है.

प्रदूषण में खेलों में हिस्सा लेना स्वास्थ के लिए खतरनाक

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी में बच्चों ने कहा कि याचिका दायर करते समय दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP-3 लागू था और GRAP-4 तक पहुंचने का खतरा बना हुआ था. ऐसे माहौल में आउटडोर खेलों में हिस्सा लेना बच्चों के लिए फेफड़ों के विकास में कमी, मानसिक क्षमता पर असर और दिल पर अतिरिक्त बोझ जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है. 

याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया गेम्स को निर्देश दिया जाए कि सभी आउटडोर खेलों का सालाना कैलेंडर ऐसे महीनों में तैयार किया जाए जब हवा साफ हो और बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई खतरा न हो.

Published at : 17 Nov 2025 11:10 PM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION DelhI High Court DELHI NEWS
