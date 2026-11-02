ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा में जहर! कई इलाकों में AQI 300 के पार

दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा में जहर! कई इलाकों में AQI 300 के पार

CPCB के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 40 पर AQI 300 के पार है. तीन स्टेशन गंभीर श्रेणी में हैं. ये हाल तब है जब अभी दिवाली में एक हफ्ते का समय है.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली आने में अभी वक्त है, लेकिन दिल्ली की हवा अभी से लोगों का दम घोंटने लगी है. राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है. CPCB के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 40 स्टेशनों पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है. इनमें 37 इलाके बेहद खराब और 3 इलाके गंभीर श्रेणी में हैं.

एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू है, पानी के छिड़काव और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कई जगहों पर धूल उड़ती नजर आई. हमने दिल्ली के तीन प्रदूषित इलाकों का जायजा लिया और लोगों से पूछा कि क्या उन्हें जमीन पर विंटर एक्शन प्लान का असर दिखाई दे रहा है?

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें
दिल्ली NCR
INDIA गठबंधन की रैली में कितनी थी भीड़? कपिल सिब्बल बोले, 'मेरा अनुमान...'
INDIA गठबंधन की रैली पर कपिल सिब्बल बोले, 'चप्पा-चप्पा भरा था'
दिल्ली NCR
दिल्ली में ग्रीन पटाखे को SC की इजाजत पर BJP सांसद बोले, 'पूरा देश इस...'
'सनातन धर्म वालों के लिए बड़ा अवसर', ग्रीन पटाखे पर SC के फैसले पर बोले BJP सांसद
दिल्ली NCR
UPI से भेजी 5 हजार की फिरौती, फिर दिल्ली पुलिस ने ऐसे पकड़ा गया किडनैपर
UPI से भेजी 5 हजार की फिरौती, फिर दिल्ली पुलिस ने ऐसे पकड़ा गया किडनैपर

जहांगीरपुरी में AQI 433

जहांगीरपुरी में CPCB के आंकड़ों के मुताबिक AQI 433 दर्ज किया गया. यह गंभीर श्रेणी में आता है. यहां हवा की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेट्रो स्टेशन के बाहर मास्क बेचने वाले दुकानदार के मुताबिक, इलाके में मास्क की बिक्री बढ़ी है.

दुकानदार का कहना है कि यहां नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं होता. सवाल यह है कि जब प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है, तो धूल को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां जमीन पर क्या कर रही हैं?

वजीरपुर में 330 तक पहुंचा AQI

वहीं वजीरपुर में भी CPCB के मुताबिक AQI 330 दर्ज किया गया है. यानी हवा बेहद खराब श्रेणी में है. इलाके में सड़क पर धूल-मिट्टी उड़ती दिखाई दे रही है. विंटर एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद स्थानीय लोगों को नियमित पानी के छिड़काव का लाभ मिलता नहीं दिख रहा. 

यहां रहने वाली एक महिला बताती हैं कि उनका इस रास्ते पर रोजाना आना-जाना होता है, लेकिन उन्होंने कभी नियमित रूप से पानी का छिड़काव होते नहीं देखा. वहीं स्कूली बच्चों का कहना है कि स्कूल में उन्हें मास्क पहनकर आने की सलाह दी गई है. बच्चे भी मानते हैं कि इस इलाके में पानी का छिड़काव नहीं होता. जब बच्चों को खुद प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, तो सवाल है कि उनके आसपास की हवा को साफ रखने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है?

पूसा, करोल बाग रोड में AQI 371

इसके अलावा दिल्ली के पूसा रोड पर CPCB के IITM मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 371 दर्ज किया गया. यह बेहद खराब श्रेणी में आता है. यहां भी प्रदूषण से राहत के लिए नियमित उपाय होते नहीं दिख रहे. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पानी का छिड़काव कभी-कभार किया जाता है. दूसरी तरफ सड़क पर लगातार भारी ट्रैफिक और वाहनों की आवाजाही प्रदूषण को और बढ़ा रही है. यानी यहां भी लोगों को साफ हवा देने के दावों और जमीन पर दिखाई देने वाली स्थिति के बीच अंतर नजर आ रहा है.

विंटर एक्शन प्लान पर बड़ा सवाल

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू किया है. इसके तहत सड़क की धूल कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर निगरानी और प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष कार्रवाई जैसे उपाय शामिल हैं. लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में जहांगीरपुरी, वजीरपुर और पूसा रोड पर लोगों ने नियमित पानी के छिड़काव को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

40 स्टेशन पर AQI 300 के पार

गौरतलब है कि CAQM ने भी अक्टूबर में दिल्ली की सड़कों पर धूल और निर्माण मलबे को लेकर कमियां पाई थीं और संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा था. CPCB के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 40 पर AQI 300 के पार है. तीन स्टेशन गंभीर श्रेणी में हैं. दिवाली से पहले ही जब राजधानी की हवा का यह हाल है, तो आने वाले दिनों में स्थिति को लेकर चिंता और बढ़ जाती है.

कब मिलेगी साफ हवा?

सवाल सिर्फ प्रदूषण बढ़ने का नहीं है, सवाल यह भी है कि जब विंटर एक्शन प्लान लागू है, तो क्या उसके तहत किए जा रहे उपाय जमीन पर दिखाई दे रहे हैं? क्या पानी के छिड़काव और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की नियमित निगरानी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली के लोगों को साफ हवा आखिर कब मिलेगी?

ये भी पढ़ें: दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें

Published at : 02 Nov 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के लागू, जान लीजिए जरूरी बातें
दिल्ली NCR
INDIA गठबंधन की रैली में कितनी थी भीड़? कपिल सिब्बल बोले, 'मेरा अनुमान...'
INDIA गठबंधन की रैली पर कपिल सिब्बल बोले, 'चप्पा-चप्पा भरा था'
दिल्ली NCR
दिल्ली में ग्रीन पटाखे को SC की इजाजत पर BJP सांसद बोले, 'पूरा देश इस...'
'सनातन धर्म वालों के लिए बड़ा अवसर', ग्रीन पटाखे पर SC के फैसले पर बोले BJP सांसद
दिल्ली NCR
UPI से भेजी 5 हजार की फिरौती, फिर दिल्ली पुलिस ने ऐसे पकड़ा गया किडनैपर
UPI से भेजी 5 हजार की फिरौती, फिर दिल्ली पुलिस ने ऐसे पकड़ा गया किडनैपर
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया
वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'UGC का विरोध सवर्णों का हक', केशव मौर्य की रैली में युवकों की पिटाई पर बोले BJP विधायक
'UGC का विरोध सवर्णों का हक', केशव मौर्य की रैली में युवकों की पिटाई पर बोले BJP विधायक
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
2026 में बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों का जलवा, बनी इंडस्ट्री की टॉप ग्रॉसर मूवीज
इंडिया
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget