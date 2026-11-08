ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली पर और जहरीली हुई दिल्ली की हवा, 'बेहद खराब' स्तर पर पहुंचा AQI

दिवाली पर और जहरीली हुई दिल्ली की हवा, 'बेहद खराब' स्तर पर पहुंचा AQI

दिल्ली में प्रदूषण का आलम ये है कि आसमान में धुंध की मोटी परत छा गई है और विजिबिलिटी कम हो गई है. पटाखे फोड़े जाने के बाद इसके और बिगड़ने की आशंका है.

Written By : ज़हीन तकवी, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Nov 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली पर दिवाली की हवा और भी जहरीली हो गई है. रविवार (8 नवंबर) को एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई और दिवाली के त्योहार के दौरान शाम को पटाखे फोड़े जाने के बाद इसके और बिगड़ने का अनुमान है.

राजधानी में धुंध की मोटी परत छाने और दृश्यता कम होने के बीच रविवार को औसत एक्यूआई 376 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. दिवाली के त्योहार के दौरान पटाखे फोड़े जाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का दौर चरम पर होने के कारण सोमवार को वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां
दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां
दिल्ली NCR
दिल्ली हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, अबतक 7 लोगों की मौत
दिल्ली हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, अबतक 7 लोगों की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर थमी रफ्तार, तकनीकी खराबी से ट्रेनें लेट
दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर थमी रफ्तार, तकनीकी खराबी से ट्रेनें लेट
दिल्ली NCR
दिवाली वाले दिन ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली, ठंड के साथ बढ़ेगी मुश्किल?
दिवाली वाले दिन ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली, ठंड के साथ बढ़ेगी मुश्किल?

22 स्टेशन पर स्थिति गंभीर

आंकड़े दर्ज करने वाले 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 12 पर एयर क्वालिटी 'गंभीर' और 22 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में रही. जहांगीरपुरी में सबसे खराब स्थिति दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 463 रहा.

400 के करीब पहुंच रहा AQI

शहर का औसत एक्यूआई शनिवार के 369 था जो रविवार को बढ़कर 376 हो गया. यह 'गंभीर' श्रेणी की सीमा 400 से बहुत दूर नहीं है. कई निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई पहले ही इस स्तर को पार कर चुका है, जो राजधानी में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का संकेत है.

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के अनुसार, नौ नवंबर से कुछ दिन तक वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रहने की आशंका है.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION DELHI NEWS Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां
दिल्ली के नजफगढ़ की फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां
दिल्ली NCR
दिल्ली हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, अबतक 7 लोगों की मौत
दिल्ली हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, अबतक 7 लोगों की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर थमी रफ्तार, तकनीकी खराबी से ट्रेनें लेट
दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर थमी रफ्तार, तकनीकी खराबी से ट्रेनें लेट
दिल्ली NCR
दिवाली वाले दिन ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली, ठंड के साथ बढ़ेगी मुश्किल?
दिवाली वाले दिन ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली, ठंड के साथ बढ़ेगी मुश्किल?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
विश्व
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
बॉलीवुड
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ऑटो
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
एग्रीकल्चर
Drought Resistant Wheat: गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget