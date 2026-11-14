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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण से अभी भी बुरा हाल, जानिए कब तक सुधरेंगे हालात?

दिल्ली में प्रदूषण से अभी भी बुरा हाल, जानिए कब तक सुधरेंगे हालात?

दिल्ली में 24 घंटे का औसत एक्यूआई शनिवार को 367 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. लोगों के मुताबिक यहां सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 14 Nov 2026 08:52 PM (IST)
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दिल्ली में दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण से अभी तक भी हालात खराब हैं. राजधानी की वायु गुणवत्ता शनिवार को 'बेहद खराब' श्रेणी में रही, हालांकि बारिश के कारण आने वाले दिनों में मामूली सुधार होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया.

दरअसल, दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 367 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार होने की उम्मीद है.

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अगले दो दिनों में होगा सुधार

इसके अनुसार, हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा (पीएम2.5 और पीएम10) में भी अगले दो दिनों में कमी आने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को आंकड़े दर्ज करने वाले 59 निगरानी केंद्रों में से 17 में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’, 38 में ‘बेहद खराब’, तीन में ‘खराब’ और एक में ‘मध्यम’ श्रेणी में रही. शहर का औसत एक्यूआई शुक्रवार के 373 से मामूली सुधार के साथ शनिवार को 367 दर्ज किया गया.

गाड़ियों की वजह से ज्यादा बिगड़े हाल

वहीं, शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पीएम10 प्रमुख प्रदूषक रहा. निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के अनुसार, शनिवार को शहर के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा और यह 20.5 प्रतिशत था.

पराली का इतना रहा योगदान

पराली जलाने की घटनाओं का कुल प्रदूषण में 13.3 प्रतिशत योगदान रहा. उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को छह राज्यों में पराली जलाने की 537 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें पंजाब में 214, हरियाणा में 11, उत्तर प्रदेश में 33, राजस्थान में 33 और मध्य प्रदेश में 246 घटनाएं शामिल हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है.

ये भी पढ़ें: दिल्लीः फूल बेचने वाली महिला पर गांजा बेचने का दबाव? इनकार करने पर मारपीट

Published at : 14 Nov 2026 08:41 PM (IST)
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