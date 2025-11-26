हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत तेज, AAP बोली- 'AQI के डेटा में हेराफेरी कर रही सरकार'

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत तेज, AAP बोली- 'AQI के डेटा में हेराफेरी कर रही सरकार'

Delhi News: सौरभ भारद्वाज ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के पास प्रदूषण से निपटने की योजना नहीं है. उन्होंने कहा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है.

By : IANS एजेंसी | Edited By: जतिन राय | Updated at : 26 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

प्रदूषण से बेहाल दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. आम आदमी पार्टी (आप) ने राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के डेटा में हेराफेरी कर रही है और वास्तविक स्थिति छिपाने की कोशिश कर रही है.

सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि दिल्ली के लोग साफ हवा के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आलोचना दबाने की नीयत से प्रदूषण पर बात करने वालों को निशाना बना रही है.

उन्होंने कहा कि शहर में हालात इतने खराब हैं कि लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप पर भी प्रदूषण पर चर्चा करने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार इस वर्ष अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या अस्पतालों में तेजी से बढ़ी है. इसके बावजूद सरकार के पास प्रदूषण से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है.

दिल्ली सरकार को आप का सुझाव

आम आदमी पार्टी ने सुझाव दिया कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार को उत्तर भारत के सभी राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश को एक साथ बैठाकर समाधान तलाशना चाहिए. पार्टी ने कहा कि जब दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट बंद किए जा सकते हैं, तो पड़ोसी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है.

'आप' के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि पिछले नौ महीनों में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर एक भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया. उनका दावा है कि सड़कों की खराब स्थिति, धूल और निर्माण सामग्री के अनियंत्रित प्रसार ने वायु गुणवत्ता को और खराब कर दिया है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है.

कुलदीप कुमार ने कहा कि जब दिल्ली में 'आप' की सरकार थी, तब ओड-ईवन योजना, रेड लाइट ऑन—इंजन ऑफ कैम्पेन और क्लीन दिल्ली जैसे अभियानों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार न सिर्फ इन पहलों को रोक चुकी है बल्कि अब यह दावा कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण है ही नहीं.

और पढ़ें
Published at : 26 Nov 2025 02:29 PM (IST)
Tags :
Delhi Pollution News DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी...', ममता बनर्जी के नींव हिलाने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
'पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी...', ममता बनर्जी के नींव हिलाने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
क्रिकेट
25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीता दक्षिण अफ्रीका, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी हार
25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीता दक्षिण अफ्रीका, टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार
Advertisement

वीडियोज

Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल
VIT University News: VIT में रातभर हंगामा, प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की | VIT Protest
Top News: बड़ी खबरें फटाफट | Bihar Politics | SIR Controversy | Rabri Devi | Mumbai | ABP News
Delhi Blast: जमीन से 10 फीट नीचे डॉक्टर Muzammil के नए साजिश का खुलासा! | Red Fort Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी...', ममता बनर्जी के नींव हिलाने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
'पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी...', ममता बनर्जी के नींव हिलाने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
क्रिकेट
25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीता दक्षिण अफ्रीका, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी हार
25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीता दक्षिण अफ्रीका, टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार
टेलीविजन
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Constitution Day 2025: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 जनवरी की तरह खास क्यों है यह दिन?
26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 जनवरी की तरह खास क्यों है यह दिन?
यूटिलिटी
Live-In में रहती थी पार्टनर और अब कर रही रेप केस, झूठे आरोप से कैसे बचें?
Live-In में रहती थी पार्टनर और अब कर रही रेप केस, झूठे आरोप से कैसे बचें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget