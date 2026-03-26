गैस सप्लाई पर सियासत में उबाल, BJP ने विरोधी दलों पर लगाया 'राष्ट्र विरोधी राजनीति' का आरोप

दिल्ली में गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहा है.

गैस सप्लाई पर विपक्ष की राजनीति को बताया अनुचित

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर लगातार ओछी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने इसे एक तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधि के समान बताया और कहा कि ऐसे बयान देशहित में नहीं हैं.

वैश्विक संकट के बीच भारत में स्थिति नियंत्रित

उन्होंने कहा कि गैस और तेल की कमी केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका और कई विकसित देशों तक में इसका असर देखा जा रहा है. इसके बावजूद भारत में विपक्ष इस स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता है.

खाड़ी युद्ध का असर, लेकिन सरकार की तैयारी मजबूत

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि खाड़ी युद्ध के चलते दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की कमी देखने को मिल रही है. इसके बावजूद भारत सरकार ने शुरुआत से ही प्रभावी नीतिगत कदम उठाए हैं, जिससे इस संकट का असर सीमित रहा है. उन्होंने कहा कि देश में अधिकांश लोगों को बुकिंग पर नियमित गैस सिलेंडर मिल रहा है.

त्योहारों के दौरान नहीं होने दी गैस की कमी

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईद और नवरात्र जैसे बड़े त्योहारों के दौरान भी कुकिंग गैस की कोई कमी नहीं होने दी. उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी श्री राम नवमी के दौरान भी भंडारों में गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

होटल और रेस्टोरेंट में सप्लाई सामान्य

उन्होंने बताया कि शुरुआती एक सप्ताह की कमी के बाद अब दिल्ली सहित देशभर में स्थिति सामान्य हो चुकी है. होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे फिर से पूरी तरह खुले हैं और उन्हें नियमित रूप से गैस सप्लाई मिल रही है.