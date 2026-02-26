'तरीका एक, चेहरे अलग...' उमर खालिद और राहुल गांधी की फोटो लगाकर बीजेपी का बड़ा हमला

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाए जाने को लेकर सियासी विवाद खड़ा होता दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में दो तस्वीरें लगाई गई हैं. पोस्टर में एक ओर सीएए दंगों के आरोपी उमर खालिद की और दूसरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर है. पोस्टर में दोनों घटनाओं की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया है.

बीजेपी का दावा है कि उमर खालिद ने उस वक्त विरोध और हिंसा की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे, जबकि कांग्रेस ने उस समय प्रदर्शन किया जब एआई समिट में 20 देशों के प्रतिनिधि भारत आए हुए थे. इस पोस्टर के जरिए दोनों घटनाओं की तुलना की गई है.

BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा लगवाई गईं इन होर्डिंग्स की हेडलाइन है: 'एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग-अलग चेहरे.'

आरपी सिंह ने किया ये दावा

इस संदर्भ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि 2020 में उमर खालिद ने उस समय को चुना जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे और ठीक उसी तरह राहुल गांधी ने भी उस समय विरोध का रास्ता चुना जब 20 देशों के प्रतिनिधि भारत में मौजूद थे.

उनका आरोप है कि एआई समिट के दौरान हंगामा करने और कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने के लिए लोगों को भेजा गया, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई. सिंह ने कहा कि इससे उनकी सोच एक जैसी दिखाई देती है, जिसका मकसद देश में अराजकता फैलाना और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करना है.

सरदार आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भले नेता प्रतिपक्ष हो लेकिन सोच उनकी उमर खालिद जैसी ही है इसलिए पद कोई भी हो लेकिन सच मायने रखती है और सोच राहुल गांधी की देश विरोधी है.