हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Politics: 'तरीका एक, चेहरे अलग...' उमर खालिद और राहुल गांधी की फोटो लगाकर बीजेपी का बड़ा हमला

AI Summit 2026 में IYC के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद Delhi में BJP के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया गया है. इसमें राहुल गांधी और उमर खालिद की फोटो लगाई गई है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 26 Feb 2026 12:44 PM (IST)
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाए जाने को लेकर सियासी विवाद खड़ा होता दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में दो तस्वीरें लगाई गई हैं. पोस्टर में एक ओर सीएए दंगों के आरोपी उमर खालिद की और दूसरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर है. पोस्टर में दोनों घटनाओं की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया है.

बीजेपी का दावा है कि उमर खालिद ने उस वक्त विरोध और हिंसा की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे, जबकि कांग्रेस ने उस समय प्रदर्शन किया जब एआई समिट में 20 देशों के प्रतिनिधि भारत आए हुए थे. इस पोस्टर के जरिए दोनों घटनाओं की तुलना की गई है.

BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा लगवाई गईं इन होर्डिंग्स की हेडलाइन है: 'एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग-अलग चेहरे.'

आरपी सिंह ने किया ये दावा

इस संदर्भ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि 2020 में उमर खालिद ने उस समय को चुना जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे और ठीक उसी तरह राहुल गांधी ने भी उस समय विरोध का रास्ता चुना जब 20 देशों के प्रतिनिधि भारत में मौजूद थे.

'सड़क को मौत का गड्ढा नहीं बनने दिया जा सकता', दिल्ली HC की टिप्पणी, ठेकेदारों को अग्रिम जमानत से इनकार

उनका आरोप है कि एआई समिट के दौरान हंगामा करने और कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने के लिए लोगों को भेजा गया, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई. सिंह ने कहा कि इससे उनकी सोच एक जैसी दिखाई देती है, जिसका मकसद देश में अराजकता फैलाना और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करना है.

सरदार आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भले नेता प्रतिपक्ष हो लेकिन सोच उनकी उमर खालिद जैसी ही है इसलिए पद कोई भी हो लेकिन सच मायने रखती है और सोच राहुल गांधी की देश विरोधी है.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 26 Feb 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
BJP Congress Delhi Politics Delhi News AI Summit 2026
और पढ़ें
