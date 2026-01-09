हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRगुरु साहिब के अपमान पर AAP का हल्ला बोल, मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग

गुरु साहिब के अपमान पर AAP का हल्ला बोल, मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग

Delhi Politics: आप के विधायकों ने बीजेपी विधायकों द्वारा गुरु साहिब के अपमान के खिलाफ विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया. आप ने मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Jan 2026 09:33 PM (IST)
आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों द्वारा गुरु साहिब का अपमान करने के खिलाफ शुक्रवार (9 जनवरी) को विधानसभा परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की. 'आप' विधायकों ने गुरु तेग बहादुर साहिब का नाम लेकर बनाए गए फर्जी वीडियो के लिए मंत्री कपिल मिश्रा से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की और स्पीकर से उनकी सदस्यता रद्द करने को कहा.

‘आप’ विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने कहा कि गुरु साहिब जी के नाम का अपमान बर्दाश्त नहीं है. फर्जी वीडियो फैलाकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बदनाम करने वाले बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो और उनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाए. इसी मांग को लेकर ‘आप’ विधायक जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया.

असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश- संजीव झा

संजीव झा ने कहा कि आज दिल्ली में लगातार कई गंभीर मुद्दे बने हुए हैं. चाहे वह गंदे पानी और कानून-व्यवस्था की समस्या हो, रैन बसेरों में अव्यवस्था हो, ठंड से 50 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला हो, यमुना का प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण से मर रहे लोगों की समस्या हो. इन तमाम मुद्दों से बचने के लिए बीजेपी ने एक फर्जी वीडियो बनाया, जिसमें गुरु साहब का नाम इस्तेमाल किया गया, ताकि असल मुद्दों पर चर्चा न हो पाए. इसके बाद बीजेपी ने खुद ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करा दिया.

बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया और वीडियो में गलत ट्रांसक्रिप्ट लिखा, इसलिए आम आदमी पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है. इसके अलावा, हमारी यह भी मांग है कि जिन-जिन विधायकों ने यह झूठ फैलाया है, उन पर 6 महीने का निलंबन हो.

'विफलताओं को धर्म के पीछे छिपा रही बीजेपी'

इस दौरान तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि बीजेपी की यह फितरत रही है कि जब वे फंसने लगते हैं और उनके पास सवालों का जवाब नहीं बचता, तो वे किसी भी मामले को धर्म के साथ जोड़ देते हैं ताकि वे अपनी सारी विफलताओं से बच सकें. इस विधानसभा सत्र में भी यही देखने को मिला.

उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की बीजेपी सरकार से पूछा जा रहा था कि प्रदूषण पर उनके पास क्या जवाब है और पेंशन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इस जहरीली हवा से परेशान हैं, तो उन सब सवालों से बचने के लिए एक योजना बनाई गई. बिना किसी आधार के एक वीडियो चला दिया गया और दावा किया गया कि इसमें आतिशी ने कुछ अपशब्द बोले हैं.

जांच कमेटी का गठन और सांप्रदायिकता का जहर

जरनैल सिंह ने कहा कि हमने गुरुवार को वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की है और एक कमेटी भी बना दी गई है जो 15 दिन में इसकी जांच करेगी. लेकिन यह सब असल मुद्दों से बचने के लिए किया गया है. बीजेपी बार-बार सांप्रदायिकता का जो जहर घोलती है, उसे देशवासी अब समझ चुके हैं.

उन्होंने कहा कि बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा ने वह वीडियो एडिट करके चलाया, जिसमें आतिशी बोल कुछ और रही हैं और लिखा हुआ कुछ और आ रहा है. इसके लिए कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई है. इसके अलावा जिन-जिन बीजेपी विधायकों ने वीडियो शेयर किया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए. कपिल मिश्रा का पहले से ही इतिहास रहा है और वे दिल्ली दंगों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं.

प्रदूषण पर चर्चा से भागने का दावा

प्रदूषण पर चर्चा के सवाल पर जरनैल सिंह ने कहा कि भले ही पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि आज प्रदूषण पर चर्चा होगी, लेकिन मेरा मानना है कि वे आज भी चर्चा नहीं करेंगे. अगर उनके पास जवाब होता तो पहले दिन से ही चर्चा हो रही होती. आज स्थिति यह है कि पिछले 8-10 महीनों से दिल्ली की आम जनता जंतर-मंतर से लेकर सड़कों और इंस्टाग्राम तक, हर जगह दिल्ली की बीजेपी सरकार को कोस रही है कि सरकार ने प्रदूषण खत्म करने के बजाय इसे और बढ़ा दिया है.

कुलदीप कुमार का प्रहार: षड्यंत्र और गंदी राजनीति का पर्दाफाश

इस दौरान कोंडली से “आप” विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी प्रदूषण, रैन बसेरों की बदहाल स्थिति, ठंड से हो रही मौतों और गंदे पानी जैसे असल मुद्दों से भागने के लिए षड्यंत्र रच रही है. इसी षड्यंत्र के तहत बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी का वीडियो एडिट करके चलाया. सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बीजेपी ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु साहब के नाम का प्रयोग किया, जिसे लेकर पूरे देश में रोष है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने निष्ठाहीनता दिखाते हुए यह गंदी हरकत की है. हमने स्पीकर से मांग की है कि ऐसे मंत्री की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए और उन बीजेपी विधायकों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने इस वीडियो को फैलाया है.

बीजेपी से माफी की मांग और जनता के सामने 'एक्सपोज'

कुलदीप कुमार ने कहा कि हम असली वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन नहीं दिया जा रहा है. उल्टा, बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एडिट किया हुआ वीडियो चला दिया. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री होकर गुरु साहब के नाम का प्रयोग कर झूठा वीडियो चलाना शर्मनाक है. इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए. वे राजनीति में इतना गिर गए हैं कि गुरु साहब के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे समाज माफ नहीं करेगा. कपिल मिश्रा और बीजेपी का काम सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है, लेकिन अब वे जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं.

मुकेश अहलावत की दो टूक

इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष मुकेश अहलावत ने कहा कि बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने गुरु साहब का अपमान किया है. कपिल मिश्रा ने गुरु साहब को लेकर एक फर्जी वीडियो बनाया है और नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर झूठे आरोप लगाए हैं. इसलिए आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि कपिल मिश्रा तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें.

Published at : 09 Jan 2026 09:30 PM (IST)
