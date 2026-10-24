दिल्लीः निवेश के नाम पर महिला कांस्टेबल से 24 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर महिला कांस्टेबल से करीब 24 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी विक्रांत कुमार उर्फ विक्की तोमर के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले इंस्टाग्राम पर महिला कांस्टेबल से संपर्क किया और दिल्ली पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती के लिए मार्गदर्शन लेने की बात कही. इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सऐप पर बातचीत शुरू हो गई. आरोपी ने बातचीत के जरिए महिला कांस्टेबल का भरोसा जीता और खुद को क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी शख्सियत के रूप में पेश किया.

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मोटा मुनाफा का लालच देकर की 24 लाख की ठगी

इसके बाद उसने निवेश पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया. उसकी बातों में आकर महिला कांस्टेबल ने अपनी जमा पूंजी निवेश कर दी. इतना ही नहीं, उसने 12 लाख रुपये का पर्सनल लोन भी ले लिया और जान-पहचान के लोगों से भी पैसे उधार लेकर आरोपी को दे दिए. इस तरह उसके साथ करीब 24 लाख रुपये की ठगी हुई.

आरोपी के कहने पर बेटिंग एप पर 8 लाख रुपये किए ट्रांसफर

जांच में सामने आया कि आरोपी के कहने पर करीब 8 लाख रुपये 1x.com बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंक खातों में भी ट्रांसफर किए गए थे. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन खातों का इस्तेमाल किस तरह किया गया और ठगी की रकम कहां-कहां भेजी गई.

पुलिस कर रही आरोपी की जांच

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला कांस्टेबल से आमने-सामने मुलाकात के दौरान भी गलत हरकत की. आरोप है कि उसने महिला की कमर को गलत इरादे से छुआ. इस मामले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने में 8 सितंबर 2026 को एफआईआर दर्ज की गई थी. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि उसने इसी तरह दूसरे लोगों को भी अपने जाल में फंसाया है या नहीं. पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है.

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