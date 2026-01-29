दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. आरोप है कि हरियाणा सोनीपत जिले की रहने वाली काजल नाम की एक महिला की उसके ही पति ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. इस हत्याकांड में दहेज प्रताड़ना का दावा किया गया है. काजल दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो यूनिट में तैनात थी जबकि आरोपी पति अंकुर खुद रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता है और दिल्ली कैंट में पोस्टेड है.

काजल गन्नौर के बड़ी गांव की रहने वाली थी और चार महीने प्रेग्नेंट थी. आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी. एक ओर काजल के घर वाले नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे और आरोपी अंकुर ने उनसे उनकी बेटी भी छीन ली. काजल के परिवार वालों का कहना है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने दो हत्याएं की हैं. एक काजल की और दूसरी उस 4 महीने के भ्रूण की. काजल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया.

पुलिस हिरासत में है आरोपी पति

काजल और पति अंकुर दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाना इलाके में रहते थे. पहले इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान काजल की मौत के बाद अब इसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई. आरोपी पति को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.

शादी के 15 दिन बाद ही दहेज के लिए परेशान करने लगा अंकुर का परिवार

जानकारी के मुताबिक, 27 साल की काजल ने साल 2022 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था. यहीं पर उसकी मुलाकात गन्नौर के रहने वाले अंकुर से हुई थी. दोस्ती में दोस्ती हुई जो समय के साथ प्यार में बदल गई. काजल और अंकुर ने अपने परिवार वालों को मनाया और शादी कर ली.

शादी से पहले ही काजल साल 2023 में दिल्ली पुलिस की स्कॉट कमांडो टीम में सिलेक्ट हुई थी. अंकुर भी दिल्ली रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर लग गया था. हालांकि, शादी के 15 दिन बाद ही अंकुर के घर वाले गाड़ी ओर दहेज की मांग करते हुए काजल को परेशान करने लगे थे.

काजल के सिर के कई हिस्सों में गहरी चोटें थीं

पुलिस के मुताबिक, 22 जनवरी की रात करीब 10 बजे मोहन गार्डन स्थित फ्लैट में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान आरोपी अंकुर ने काजल पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में काजल के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गई. आरोपी अंकुर ही गंभीर रूप से घायल काजल को मोहन गार्डन स्थित तारक अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की रिपोर्ट में सिर के कई हिस्सों में गहरी चोटें, कट के निशान और कान से खून बहने की पुष्टि हुई.

अंकुर ने साले को बोला- आकर अपनी बहन का शव ले जा

काजल 2024 में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, लेकिन पति अंकुर उसके साथ तब भी गाड़ी और पैसों की डिमांड कर मारपीट करता था. 22 जनवरी को अंकुर ने काजल के भाई को फोन कर बताया कि उसने काजल की हत्या कर दी है. उसने भाई से कहा कि आकर काजल का शव ले जाए. इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे ओर मामले और बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए. उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की.

पिता राकेश ने बताया कि उनकी बेटी दिल्ली पुलिस में कमांडो थी और बड़ी मेहनत कर इस मुकाम तक पहुंची थी. मगर अंकुर ने 22 जनवरी को उनकी बेटी के सिर में लोहे का डंबल मारकर उसकी हत्या कर दी. पिता ने यह भी बताया कि काजल 4 महीने की गर्भवती भी थी.

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही काजल को दहेज को लेकर पति और ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. कम दहेज और गाड़ी न मिलने को लेकर उसे लगातार ताने दिए जाते थे. कई बार समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन हालात नहीं सुधरे. मृतक काजल की मां के मुताबिक काजल गर्भवती थी.

काजल और अंकुर का डेढ़ साल का बेटा

महिला के भाई ने शिकायत में कि काजल को ड्यूटी से लौटने के बाद भी घर का सारा काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. वर्ष 2024 में बेटे के जन्म के बाद भी हालात नहीं सुधरे और प्रताड़ना जारी रही. निखिल भाई के अनुसार, घटना की रात आरोपी ने फोन कर काजल को जान से मारने की धमकी दी थी और कुछ देर बाद यह भी बताया कि काजल मर गई है.