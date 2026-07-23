जंतर-मंतर लाठीचार्ज के बाद युवती की मौत का दावा फर्जी, दिल्ली पुलिस ने जारी की चेतावनी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार (20 जुलाई) को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई लोगों के घायल होने की खबर है. इस बीच दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पर सख्त नजर बनी हुई है. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर एक युवती और पुलिसकर्मी की मौत की झूठी खबर प्रसारित की जा रही है. जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है.

दिल्ली पुलिस ने अपील में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें न फैलाने के लिए कहा है. साथ ही दिल्ली पुलिस ने गलत खबर फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सोमवार को हुए लाठीचार्ज में एक बेटी की जान चली गई है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है.

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दिल्ली पुलिस ने मौत की खबरों पर क्या कहा?

दिल्ली पुलिस द्वारा युवती की मौत की खबरों पर ट्वीट के जरिए जवाब दिया गया. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें, जिनमें कथित घटना में हताहतों का दावा किया जा रहा है वह झूठी हैं. इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे साझा करें. कृपया प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.

आगे कहा गया कि यह प्रसारित हो रही खबर पुलिस और सरकार विरोधी भावनाओं को भड़काने और दहशत फैलाने के लिए फैलाया गया झूठा दुष्प्रचार है. इस तरह की पोस्ट से लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी से अनुरोध है कि तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही उन्हें प्रसारित करें.

पुलिस के जवान की मौत की खबर भी आई थी सामने

बता दें कि जंतर-मंतर पर ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के 42 वर्षीय जवान सतीश की हार्टअटैक से मौत होने की खबर बुधवार को सोशल मीडिया और इंटरनेट के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गई. हालांकि, जांच के बाद यह दावा पूरी तरह फर्जी और भ्रामक निकला.

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि जंतर-मंतर पर धरने के पास ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की हार्टअटैक से मौत हो गई. खबर वायरल होने के बाद मामले की विभिन्न स्तरों पर जानकारी जुटाई गई लेकिन कहीं से भी इस घटना की पुष्टि नहीं हुई. एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने सभी स्तरों पर जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन अब तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है.

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