सलमान त्यागी-सद्दाम गौरी गैंग का वांटेड अपराधी तलविंदर सिंह उर्फ ज़ारा अमृतसर से गिरफ्तार
Delhi News: दिल्ली पुलिस ने सलमान त्यागी-सद्दाम गौरी गैंग के मोस्ट वांटेड अपराधी तलविंदर सिंह उर्फ ज़ारा को अमृतसर से गिरफ्तार किया. पुलिस की यह कार्रवाई गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ने कुख्यात सलमान त्यागी-सद्दाम गौरी गैंग के अहम सदस्य और मोस्ट वांटेड अपराधी तलविंदर सिंह उर्फ ज़ारा को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया है. आरोपी साल 2019 से फरार चल रहा था और हरि नगर थाने में दर्ज मकोका के एक मामले में अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने ख़ुफ़िया जानकारी पर की अहम कार्रवाई
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी. पुलिस को कुछ सप्ताह पहले उसके पंजाब में छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली थी. कई दिनों की तकनीकी और मैन्युअल निगरानी के बाद पुलिस ने अमृतसर के सुल्तानविंड कॉलोनी स्थित गुरनाम नगर में उसके ठिकाने का पता लगाया. तलविंदर वहां गुरदास नाम से रह रहा था ताकि पहचान से बच सके. 12-13 अक्टूबर की रात को पुलिस टीम ने घेराबंदी की और 13 अक्टूबर दोपहर को उसे मुख्य सड़क, गुरनाम नगर से दबोच लिया.
दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी का खुलासा
दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी तलविंदर ने बताया कि वह अशोक नगर, दिल्ली का रहने वाला है. उसके पिता कपड़ों का व्यवसाय करते थे. पढ़ाई छोड़ने के बाद वह उनके काम में जुड़ा, लेकिन बाद में सलमान त्यागी-सद्दाम गौरी गिरोह के संपर्क में आ गया. साल 2013 में दर्ज पहले मामले में उसने अपने साथियों के साथ रामिंदर सिंह नामक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया और इलाके में दहशत फैलाने के लिए पिस्टल लहराई थी. गिरोह की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 2019 में मकोका लगाया गया था. इसके बाद से तलविंदर लगातार दिल्ली और पंजाब में ठिकाने बदलता रहा. फिलहाल आरोपी को हरि नगर थाने के मकोका मामले की जांच टीम को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है.
दिल्ली पुलिस की जांच जारी
दिल्ली पुलिस गैंगस्टरों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. ऐसे में दिल्ली पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के साथ और कितने लोग शामिल हैं. ऐसे में जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है.
