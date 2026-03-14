दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुई हालिया घटना को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक पोस्टों पर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. द्वारका जिला पुलिस ने ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित किया है, जो घटना से जुड़ी गलत और भड़काऊ जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए झूठी कहानियां बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए द्वारका जिला पुलिस ने संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों से संपर्क किया और भ्रामक कंटेंट हटाने की प्रक्रिया शुरू कराई. अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत 14 कंटेंट हटाने के अनुरोध भेजे गए हैं, जबकि इंस्टाग्राम को 8 ऐसे अनुरोध भेजे गए हैं.

दो दिनों में संदिग्ध बैंक खाते में जमा हुए 37 लाख रुपये

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ लोग इस घटना के नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे. 10 मार्च को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक क्यूआर कोड के जरिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी जा रही थी.

जब पुलिस ने मामले की जांच की तो सामने आया कि पिछले दो दिनों में उस संदिग्ध बैंक खाते में करीब 37 लाख रुपये जमा हो चुके थे. संभावित धोखाधड़ी को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संबंधित बैंक शाखा के मैनेजर को सूचित किया. इसके बाद उस खाते में लेन-देन की सभी सुविधाएं बंद कर दी गईं और जमा राशि को भी फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

दिल्ली पुलिस ने की लोगो से अपील

द्वारका जिला पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी घटना से जुड़ी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें.पुलिस ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने या झूठी जानकारी के जरिए लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.