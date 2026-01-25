हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रगति मैदान मुठभेड़ के हीरो, प्रमोद कुशवाहा और उनकी टीम को मिला 'गैलेंट्री मेडल' अवॉर्ड

प्रगति मैदान मुठभेड़ के हीरो, प्रमोद कुशवाहा और उनकी टीम को मिला 'गैलेंट्री मेडल' अवॉर्ड

Delhi Police Special Cell Honored Gallantry Medals: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के चार जाँबाज अधिकारियों को उनकी अदम्य वीरता और देश की सुरक्षा के प्रति समर्पण के लिए गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 25 Jan 2026 07:29 PM (IST)
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले स्पेशल सेल के चार जांबाज अधिकारियों को 'गैलेंट्री मेडल' (वीरता पदक) से सम्मानित किया गया है.

सम्मानित होने वाले अधिकारियों में एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा, काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर मनजीत जागलान, इंस्पेक्टर निशांत दहिया और अमित भाटी शामिल हैं.

प्रगति मैदान मुठभेड़: जब आतंकियों के हैंड ग्रेनेड भी पड़ गए फीके

इन अधिकारियों को यह सम्मान मुख्य रूप से साल 2023 में दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई एक खतरनाक मुठभेड़ के लिए दिया गया है. काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने आतंकी अर्श डल्ला के दो खूंखार शूटरों, कृष्ण और गुरविंदर को घेर लिया था. गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की और उन पर हैंड ग्रेनेड फेंकने की भी कोशिश की. जान की बाजी लगाकर टीम ने न केवल इन शूटरों को दबोचा, बल्कि उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए. बता दें कि इन बदमाशों ने पंजाब के मोगा में एक नेता और सरपंच की हत्या की थी.

अपराध की दुनिया में 'काउंटर इंटेलिजेंस' का खौफ

प्रमोद कुशवाहा और इंस्पेक्टर मनजीत जागलान की अगुवाई वाली इस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड अपराधियों के लिए काल साबित हुआ है. इस टीम की कुछ बड़ी उपलब्धियां इस प्रकार हैं, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले रोहित गोदारा गैंग के दो शूटरों को इसी टीम ने मुठभेड़ में ढेर किया था. हरियाणा के काला राणा गैंग के 3 लाख रुपये के इनामी वांटेड शूटर को दिल्ली में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया. रोहिणी इलाके में हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर भाऊ के शार्प शूटर अजय गोली को टीम ने मार गिराया था. चंडीगढ़ के चर्चित पैरी हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों को पकड़ने में भी इसी टीम ने अहम भूमिका निभाई थी.

सम्मान से बढ़ा पुलिस बल का मनोबल

स्पेशल सेल के इन अधिकारियों को मिला गैलेंट्री मेडल न केवल उनकी व्यक्तिगत वीरता का प्रमाण है, बल्कि यह दिल्ली पुलिस के उस संकल्प को भी दर्शाता है जिसमें वे आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हैं.

Published at : 25 Jan 2026 07:29 PM (IST)
