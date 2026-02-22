हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलश्कर के मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, बांग्लादेश से हो रहा था ऑपरेट, तमिलनाडु-बंगाल से 8 दबोचे

लश्कर के मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, बांग्लादेश से हो रहा था ऑपरेट, तमिलनाडु-बंगाल से 8 दबोचे

Delhi Police News: तमिलनाडू के उथुकुली से 2, पल्लादम से 3 और तिरुमुरुगनपूंडी इलाके से 1 आरोपी पकड़ा गए हैं. यह पूरा आंतकी नेटवर्क बांग्लादेश से ऑपरेट किया जा रहा था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने वाले 8 लोगों गिरफ्तार किया. इसमें तमिलनाडु से 6 और बंगाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. तमिलनाडू के उथुकुली से 2, पल्लादम से 3 और तिरुमुरुगनपूंडी इलाके से 1 आरोपी पकड़ा गए हैं. 

यह पूरा आंतकी नेटवर्क बांग्लादेश से ऑपरेट किया जा रहा था. इस मामले पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने प्रेस वार्ता के जरिए कई अहम खुलासे किए हैं. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि स्पेशल सेल ने एक मॉड्यूल बस्ट किया है. 

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने दी यह जानकारी

स्पेशल सीपी ने बताया कि यह मॉड्यूल बांग्लादेश से आपरेट किया जा रहा था. उन्होंने खुलासा किया है कि यह मॉडयूल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम कर रहा था. 8 फरवरी को दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन पर फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए गए थे.

शुरुआत में मेट्रो पुलिस ने जांच कि आखिर यह लोग कहां से आए थे कहां गए. बताया गया है कि बांग्लादेश में बैठा शब्बीर अहमद लोन इन्हें निर्देश दे रहा था. शब्बीर अहमद लोन एक ट्रेन्ड आतंकी है. सबसे पहले स्पेशल सेल ने उसे अरेस्ट किया था. 2007 में उसके पास से Ak47 बरामद की गई. 

जेल से छूटने के बाद बांग्लादेश भागा शब्बीर 

साल 2017-18 में जेल से छूटने के बाद आरोपी शब्बीर अहमद बांग्लादेश चला गया था. देश के कई इलाके में नुकसान करने के बड़ी साजिश रची गई थी. सीपी ने बताया कि इन आरोपियों के पास से कई वीडियो मिले है. साथ ही इन्होंने कई शहरों की रेकी भी की थी.

सीपी द्वारा बताया गया है कि दो संदिग्धों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है. ये दोनों आरोपी भी गारमेंट फैक्टी में काम कर रहे थे. दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर प्रो कश्मीर पोस्टर लगाए गए थे. पोस्टर के जरिए टीम कोलकाता तक पहुंची.

कोलकाता से दबोचे दो आरोपी

कोलकाता में सेल ने दो लोगों को गिरफ्तार किया. इसमें बांग्लादेशी नागरिक  उमर फारूख और राबिल इस्लाम गिरफ्तार हुए हैं. राबिल पहले भी भारत में गिरफ्तार हो चुका है. एक बड़े नेता की किलिंग के लिए उस वक्त आया था. इसने दौराए आम दौराए खास पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी.

पूछताछ में पता चला है कि शब्बीर ने ही प्रो कश्मीर वाले पोस्टर लगवाए थे. यह आरोपी कोलकाता में एक घर किराए पर लेकर रह रहे थे. तमिलनाडु से 6 बांग्लादेश के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. इनका मकसद भीड़भाड़ के इलाकों में ब्लास्ट करना था. दिल्ली और कोलकाता में इन लोगों ने बुरहान बानी के पोस्टर लगाए थे. शब्बीर ने फंडिंग के लिए पैसे दिए थे. 

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Bengal News Tamilnadu News DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
लश्कर के मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, बांग्लादेश से हो रहा था ऑपरेट, तमिलनाडु-बंगाल से 8 दबोचे
लश्कर के मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, बांग्लादेश से हो रहा था ऑपरेट, तमिलनाडु-बंगाल से 8 दबोचे
दिल्ली NCR
गुरुग्राम में छात्रा को बंधक बनाकर दिल्ली के युवक ने की दरिंदगी, ICU में भर्ती, ऑनलाइन हुई थी दोस्ती
गुरुग्राम में छात्रा को बंधक बनाकर दिल्ली के युवक ने की दरिंदगी, ICU में भर्ती, ऑनलाइन हुई थी दोस्ती
दिल्ली NCR
पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के समर्थन में करते थे पोस्ट, दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से 6 को दबोचा
पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के समर्थन में करते थे पोस्ट, दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से 6 को दबोचा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ने लगी गर्मी, इस दिन से पारा होगा और हाई, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट
दिल्ली में बढ़ने लगी गर्मी, इस दिन से पारा होगा और हाई, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें क्या-क्या खास
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
बिहार
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
Odisha: शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
हेल्थ
Thyroid Disease Symptoms: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ लें बढ़ रहा है थायरॉयड, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ लें बढ़ रहा है थायरॉयड, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ट्रेंडिंग
ये है असल हीरो... गलत ट्रेन पर चढ़ी महिला के लिए फरिश्ता बने अंकल, दिखाया सही रास्ता; देखें वीडियो
ये है असल हीरो... गलत ट्रेन पर चढ़ी महिला के लिए फरिश्ता बने अंकल, दिखाया सही रास्ता; देखें वीडियो
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget