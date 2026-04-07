कुशीनगर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद, नाबालिगों का ब्रेनवॉश कर रच रहा था साजिश

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रिजवान अहमद नाम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है. सुरक्षा एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार, आरोपी के पास से बम बनाने का पूरा सामान बरामद हुआ है, जिसमें मॉडिफाइड टेबल घड़ी, 500 ग्राम से अधिक संदिग्ध केमिकल, टाइमर और बॉल वायरिंग जैसी सामग्री शामिल है.

इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के पास युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने वाला आपत्तिजनक कंटेंट भी मौजूद था. इस गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है.

4 से 5 नाबालिगों के संपर्क में था रिजवान

जानकारी के अनुसार, सोमवार को एक दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे फिर एक दिन की रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, रिजवान न सिर्फ युवाओं बल्कि नाबालिगों को भी अपने जाल में फंसा रहा था. वह 4 से 5 नाबालिगों के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़कर उनका ब्रेनवॉश करता था.

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आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा रिजवान

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी देश में बड़े हमले की साजिश रच रहा था और जिन युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था. उनसे बम धमाके करवाने की योजना थी. पुलिस के अनुसार रिजवान पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और साल 2015 में गिरफ्तार हुआ था. वह करीब 8 साल जेल में रहने के बाद 2023 में बाहर आया था.

बाहर आने के बाद वह फिर से आईएसआईएस के संपर्क में आकर सक्रिय हो गया. रिजवान सीरिया में बैठे हैंडलर्स से एक एप के जरिए संपर्क में था. फिलहाल स्पेशल सेल उससे गहन पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

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