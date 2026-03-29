हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन, रोहित गोदारा- गोल्डी बराड़ गैंग का शूटर गिरफ्तार, पिस्टल कारतूस बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन, रोहित गोदारा- गोल्डी बराड़ गैंग का शूटर गिरफ्तार, पिस्टल कारतूस बरामद

Delhi News In Hindi: जांच के दौरान पुलिस ने फायरिंग करने वाले तीन शूटरों की पहचान की, जिनमें से एक दीपक उर्फ दिलावर था. वारदात के बाद वह फरार हो गया था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Mar 2026 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ वीरेंद्र चरण गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक उर्फ दिलावर के रूप में हुई है. जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला है. पुलिस ने उसके ठिकाने से एक लोडेड सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. इस मामले में स्पेशल सेल थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ वीरेंद्र चरण गैंग पिछले कुछ समय से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांग रहा था. दिसंबर 2025 में इस गैंग के सदस्य वीरेंद्र चरण ने दिल्ली के एक ज्वेलर से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी. 

इस मामले में अमर कॉलोनी थाने में केस दर्ज हुआ था और बाद में जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने रोहित, राहुल, लक्ष्मण, मोहित उर्फ चेरी और पंकज राजपूत नाम के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें पंकज राजपूत पंजाब का कुख्यात अपराधी है, जिस पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पंजाब में ट्रैवल कंपनी पर कराई थी फायरिंग

पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और बड़ी जानकारी मिली. पता चला कि 2025 में वीरेंद्र चरण ने पंजाब के नकोदर शहर में बक्शी ट्रैवल कंपनी के मालिक मनीष बक्शी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी. जब पैसे नहीं मिले तो गैंग ने दबाव बनाने के लिए 13 जनवरी 2026 को ट्रैवल कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग करवा दी थी. इस मामले में पंजाब के नकोदर थाने में भी केस दर्ज किया गया था.

ऐसे पकड़ा गया शूटर

जांच के दौरान पुलिस ने फायरिंग करने वाले तीन शूटरों की पहचान की, जिनमें से एक दीपक उर्फ दिलावर था. वारदात के बाद वह फरार हो गया था. स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और पंजाब व उत्तर प्रदेश में टीम भेजकर जानकारी जुटाई. इसी दौरान पता चला कि आरोपी दिल्ली के सैनिक विहार इलाके में छिपा हुआ है. 23 मार्च 2026 को पुलिस टीम ने सैनिक विहार में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर एक लोडेड पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए.

एन्क्रिप्टेड चैट से मिलते थे आदेश

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि गैंगस्टर पंकज राजपूत ने उसे हथियार दिया था और एन्क्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म के जरिए उसकी पहचान गैंग लीडर वीरेंद्र चरण से करवाई थी. इसके बाद वीरेंद्र चरण ने ही उसे नकोदर में बक्शी ट्रैवल कंपनी पर फायरिंग करने का आदेश दिया था. आरोपी ने यह भी बताया कि वह गैंग के निर्देश पर दिल्ली में अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था.

दिल्ली पुलिस की आगे की जांच जारी

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी मिली है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

Published at : 29 Mar 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Goldy Brar DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन, रोहित गोदारा- गोल्डी बराड़ गैंग का शूटर गिरफ्तार, पिस्टल कारतूस बरामद
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन, रोहित गोदारा- गोल्डी बराड़ गैंग का शूटर गिरफ्तार, पिस्टल कारतूस बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली: करदाताओं के लिए आखिरी मौका! इस दिन तक 'सुनियो' योजना, बिना ब्याज-जुर्माने के चुकाएं प्रॉपर्टी टैक्स
दिल्ली: करदाताओं के लिए आखिरी मौका! इस दिन तक 'सुनियो' योजना, बिना ब्याज-जुर्माने के चुकाएं प्रॉपर्टी टैक्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, साढ़े चार करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, 4 गिरफ्तार
दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, साढ़े चार करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, 4 गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत, 5 अप्रैल को लोक अदालत में होगा समाधान
दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत, 5 अप्रैल को लोक अदालत में होगा समाधान
Advertisement

वीडियोज

Iran-Israel War: बुशहर पर हमला, अरब देश की बढ़ी बेचैनी | Middle East | Iran-Israel War | abp News
Chitra Tripathi: विनर बन रहे 'लूजर्स'? | Trump | America | No Kings | Middle East War | Mahadangal
Iran- Israel War: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अपने ही देश में विरोध झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: ईरान के हमले से दो टुकड़ों में बंट गया अमेरिका का AWACS, सामने आई सऊदी एयरबेस से पहली तस्वीर
ईरान के हमले से दो टुकड़ों में बंट गया अमेरिका का AWACS, सामने आई सऊदी एयरबेस से पहली तस्वीर
हिमाचल प्रदेश
Una News: दुबई में ड्रोन अटैक का शिकार हुआ हिमाचल का युवक, ऊना के सनोली माजरा गांव में पसरा मातम
दुबई में ड्रोन अटैक का शिकार हुआ हिमाचल का युवक, ऊना के सनोली माजरा गांव में पसरा मातम
विश्व
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
अमरोहा में लेगपीस के लिए महायुद्ध, शादी में मेहमानों ने जमकर फेंकी कुर्सियां, लात घूंसो की हुई बारिश, वीडियो वायरल
अमरोहा में लेगपीस के लिए महायुद्ध, शादी में मेहमानों ने जमकर फेंकी कुर्सियां, लात घूंसो की हुई बारिश
एग्रीकल्चर
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget