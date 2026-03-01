दिल्ली: पत्नी व 3 बेटियों का गला रेतने वाला हत्यारा पति गिरफ्तार, जुए के कर्ज ने बनाया हैवान

दिल्ली पुलिस ने दिल दहला देने वाले चार लोगों की हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने मृत महिला के फरार पति को राजस्थान के किशनगढ़ से गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले तीन दिनों से अलग-अलग राज्यों में छिपता फिर रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया.

25 फरवरी 2026 की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को चंदन पार्क, सिरसपुर इलाके के एक घर में हत्या की सूचना मिली. समयपुर बादली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो एक कमरे के घर के अंदर 30 वर्षीय अनीता और उसकी तीन मासूम बेटियों के शव पड़े मिले. चारों की गला रेतकर हत्या की गई थी. घटना के बाद महिला का पति मुंचुन केवट जो आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था, घर से गायब मिला. इसके बाद पुलिस को उसी पर शक हुआ और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

कई राज्यों में चली पुलिस की तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कई टीमों को लगाया गया. पुलिस ने 800 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और फेस रिकग्निशन सिस्टम की मदद ली. आरोपी की तलाश में टीमें बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान तक भेजी गईं. लगातार 72 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के किशनगढ़ में पकड़ लिया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

दिल्ली पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पत्नी और तीनों बेटियों की हत्या करना कबूल कर लिया. उसने बताया कि भारी कर्ज और पैसों को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे. कर्ज देने वाले एक व्यक्ति से विवाद के बाद वह गुस्से में आ गया और पत्नी की हत्या की योजना बना ली. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 23 फरवरी को मंडी से 90 का चाकू खरीदा और घर में छिपा दिया. 25 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे जब पत्नी और बच्चे सो रहे थे, तब उसने पहले पत्नी का गला काटा. बड़ी बेटी के जागने पर उसने उसे भी मार दिया और फिर बाकी दो बेटियों की हत्या कर दी. बाद में खुदकुशी की कोशिश करने की सोच भी आई, लेकिन वह भाग गया.

हत्या के बाद ऐसे छिपता रहा

हत्या के बाद आरोपी दिल्ली से भागकर अजमेर पहुंच गया. वहां मंडी में ही सोता रहा और ठेलों से सस्ता खाना खाकर गुजारा करता रहा. पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार का रहने वाला है और पहले भी चोरी के एक मामले में शामिल रह चुका है. वह अलग-अलग शहरों में मजदूरी करता रहा. जांच में यह भी सामने आया कि उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुआ खेलने की लत थी और उसने काफी पैसे सट्टेबाजी में गंवा दिए थे. हाल ही में उसने ससुराल से 2 लाख रुपये उधार लिए थे, जिनमें से बड़ा हिस्सा जुए में हार गया.

पुलिस क्या कर रही है आगे

फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है. पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने और मामले के बाकी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अलग-अलग यूनिट्स और तकनीक की मदद से आरोपी को जल्दी पकड़ लिया गया.