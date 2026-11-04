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दिल्ली में 70 लाख की लूट का खुलासा, 6 गिरफ्तार, 30 लाख से अधिक बरामद

दिल्ली पुलिस ने 70 लाख की लूट का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही 30.23 लाख रुपये बरामद भी किए.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 04:41 PM (IST)
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दिल्ली के नॉर्थ जिले की रूप नगर थाना पुलिस ने 70 लाख रुपये की लूट के मामले का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने 24 अक्टूबर को गुलाबी बाग अंडरपास के पास एक कर्मचारी की स्कूटी रुकवाकर उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया था.

इसके बाद मारपीट कर नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से अब तक 30 लाख 23 हजार रुपये नकद, एक अपाचे मोटरसाइकिल और लूट में इस्तेमाल से जुड़े अन्य सामान बरामद किए है.

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डीसीपी नॉर्थ ने मामले पर दी यह जानकारी

डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट के मुताबिक पीड़ित 24 अक्टूबर को अपने मालिक के कहने पर मायापुरी से चांदनी चौक के कूचा घासी राम स्थित कूचा महाजनी में 70 लाख रुपये लेने गया था. रकम लेने और गिनने के बाद उसने रुपये एक काले बैग में रखे और स्कूटी के आगे फुटरेस्ट पर रखकर मायापुरी के लिए निकल पड़ा.

रात करीब 9:30 बजे जब वो गुलाबी बाग अंडरपास और रोशनआरा पार्क के पास डीएन रोड पर पहुंचा. तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसकी स्कूटी के आगे मोटरसाइकिल लगा दी. एक बदमाश ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, जबकि बाकी दो ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद तीनों 70 लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

पुलिस ने इस तरह की आरोपियों की पहचान

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने चांदनी चौक के कूचा महाजनी इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसमें दो अपाचे मोटरसाइकिलें पीड़ित की स्कूटी का पीछा करती दिखाई दी. पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिलों के नंबरों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच से छह आरोपियों की पहचान हुई. 

इसके बाद दिल्ली, राजस्थान और बिहार में एक साथ छापेमारी कर छह लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने 29 अक्टूबर को राजस्थान के भिवाड़ी से योगेश कुमार और दिल्ली के बुराड़ी से सीतू को गिरफ्तार किया. इनके पास से 1.53 लाख और 11.80 लाख रुपये बरामद हुए. 

इसके अगले दिन बिहार में छापेमारी कर चंदन कुमार, सुषोभन उर्फ सोनू और मनीष कुमार उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से भी नकदी और एक अपाचे बाइक बरामद हुई. इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 31 अक्टूबर को दिल्ली के बल्लीमारान इलाके से मंटू यादव को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर घर से एक काले बैग में रखे 8.10 लाख रुपये बरामद किए गए.बैग से तीन डेबिट कार्ड और एक पैन कार्ड भी मिला.

जानकारी का फायदा उठाकर दिया वारदात को अंजाम

पुलिस के मुताबिक इस लूट की साजिश में मंटू यादव की अहम भूमिका थी. वो पहले चांदनी चौक के कूचा महाजनी इलाके में एक दुकान पर सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था.इस दौरान उसे जानकारी हो गई थी कि कौन लोग वहां से बड़ी रकम लेकर निकलते है. आरोप है कि उसने इसी जानकारी का फायदा उठाकर दूसरे आरोपियों को अपने साथ मिलाया और लूट की योजना बनाई.

उसका साथी वकील भी नकदी लेकर जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाने और साझा करने में मदद करता था. पूछताछ में मंटू ने बताया कि उसने लूट की रकम में से अपने हिस्से के 3.01 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में जमा किए थे. इनमें उसके अपने खाते, मां और बहन के खाते शामिल है. 

पुलिस इन बैंक खातों में जमा रकम की जांच कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों में सीतू के खिलाफ पहले से लूट के छह मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब फरार बताए जा रहे पवन और वकील की तलाश कर रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 04 Nov 2026 04:35 PM (IST)
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