दिल्ली में LPG की बड़ी कालाबाजारी का पर्दाफाश, 459 अवैध सिलेंडर जब्त, एजेंसी मालिक पर केस

राजधानी दिल्ली के रणहौला इलाके में रसोई गैस (LPG) सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के एक बहुत बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 459 खाली एलपीजी सिलेंडरों का जखीरा बरामद किया है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद गैस एजेंसी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच की टीम को पुख्ता जानकारी मिली थी कि रणहौला इलाके में भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से डंप (जमा) किया जा रहा है. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने एक विशेष योजना बनाई और निलोठी रोड पर स्थित 'एचपी बालाजी गैस एजेंसी' (HP Balaji Gas Agency) पर अचानक छापा मार दिया. छापेमारी के वक्त एजेंसी का मालिक सुशील कुमार सिंघल मौके पर ही मौजूद मिला. जांच के दौरान वहां बड़ी संख्या में सिलेंडर अवैध तरीके से छिपाकर रखे हुए पाए गए.

दूसरी कंपनियों के 459 सिलेंडर बरामद

क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, वह यह थी कि एचपी गैस एजेंसी होने के बावजूद वहां अन्य कंपनियों के सिलेंडर भारी मात्रा में जमा किए गए थे. पुलिस ने मौके से कुल 459 खाली एलपीजी (LPG) सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें शामिल हैं, 284 सिलेंडर 'इंडेन गैस' (Indane Gas) के. 175 सिलेंडर 'भारत पेट्रोलियम' (Bharat Petroleum) के.

कृत्रिम किल्लत पैदा कर भारी मुनाफाखोरी की थी साजिश

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सुशील कुमार सिंघल गैस एजेंसी का मालिक होने के नाते स्टॉक पर अपना पूरा नियंत्रण रखता था. उसने इसी बात का गलत फायदा उठाया और बड़ी मात्रा में सिलेंडरों को अवैध रूप से डंप कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की मुख्य साजिश बाजार में गैस सप्लाई में कमी (कृत्रिम किल्लत) की अफवाह फैलाना था. किल्लत और मांग बढ़ने का फायदा उठाकर वह इन जमा किए गए सिलेंडरों को बाद में ब्लैक में (महंगे दामों पर) बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में था.

फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जमाखोरी के बड़े रैकेट में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं.