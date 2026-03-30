दिल्ली में 2 अप्रैल को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती को लेकर उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की है. खासकर जहांगीरपुरी इलाके को संवेदनशील मानते हुए यहां बहु-स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है ताकि समारोह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

पुलिस के अनुसार, हनुमान जयंती पर निकलने वाली शोभायात्रा को तय और अनुमति प्राप्त रूट से ही निकाला जाएगा. जुलूस की शुरुआत जहांगीरपुरी के दिल्ली जल बोर्ड डीडीए फ्लैट्स के सामने से होगी और विभिन्न मार्गों से होते हुए आदर्श नगर के साईं मंदिर पर समाप्त होगी.

यात्रा में 500 लोग ही हो सकेंगे शामिल

पूरे मार्ग पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी. पुलिस ने साफ किया है कि जुलूस में अधिकतम 500 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है. जुलूस में किसी भी तरह के हथियार, आग्नेयास्त्र (नकली सहित), लाठी या खतरनाक वस्तु ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा किसी भी तरह के भड़काऊ नारे, भाषण या माहौल खराब करने वाली गतिविधियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

निर्धारित समय के अनुसार ही होगा लाउडस्पीकर का यूज

लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी केवल तय नियमों और निर्धारित समय के अनुसार ही किया जा सकेगा. आयोजकों को जुलूस के संचालन में पुलिस की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं.

CCTV और ड्रोन से निगरानी

सुरक्षा के लिहाज से पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी. कई जगह बैरिकेडिंग और पुलिस पिकेट्स लगाए जाएंगे, जबकि संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन किया जाएगा.