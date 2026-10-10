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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस का भावुक संदेश, लोग बोले- धन्यवाद

CJP के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस का भावुक संदेश, लोग बोले- धन्यवाद

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनों के बीच नागरिकों के नाम भावुक संदेश साझा किया. सोशल मीडिया पर लोगों ने लोकतंत्र, संविधान और पुलिस की जवाबदेही को लेकर अपनी राय रखी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 10 Oct 2026 09:23 AM (IST)
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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर नागरिकों के नाम एक भावुक संदेश साझा किया है. पुलिस की इस पोस्ट में इंसानियत, आपसी सम्मान और लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज के अधिकार की बात कही गई है. हालांकि, इस संदेश पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ लोगों ने पुलिस से शांतिपूर्ण प्रदर्शन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की, तो कुछ ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

दिल्ली पुलिस ने खुले पत्र में क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने अपनी पोस्ट में लिखा, “हर नागरिक के नाम एक खुला पत्र क्योंकि हर वर्दी, हर विचार और हर मतभेद से परे, हम सबसे पहले इंसान हैं.” इसके साथ ही पुलिस ने नागरिकों को संबोधित करते एक तस्वीर भी साझा की जिसमें लिखा था, “प्रिय नागरिक, आपकी आवाज आपका हक है, और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज. वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं. फरक सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं. सावधानी से, दिल्ली पुलिस”

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पुलिस के इस संदेश में नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा के साथ इंसानियत को भी अहमियत देने की बात कही गई है. इसी संदेश को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी राय रखी है.

दिल्ली पुलिस के संदेश पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इलियास खान नाम के यूजर ने दिल्ली पुलिस से अपील करते हुए लिखा, "दिल्ली पुलिस से विनम्र अपील है, कृपया हर नागरिक की सुरक्षा का ध्यान रखें और उसे लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज उठाने दें. आपने पुलिस की वर्दी संविधान और लोकतंत्र की वजह से पहनी है, किसी नेता की वजह से नहीं."

साहिबा बाली नाम की यूजर ने पुलिस के संदेश की पहली दो पंक्तियों को अहम बताते हुए लिखा, "प्रिय दिल्ली पुलिस, कृपया याद रखिए कि आपने यहाँ जो पहली दो पंक्तियाँ लिखी हैं, वे बहुत मायने रखती हैं. धन्यवाद! उम्मीद है कि कल सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा. जनता की ओर से भी और आपकी ओर से भी."

खुद नियमों का पालन करना शुरू करें

डॉक्टर अरुण सोलंकी नाम के यूजर ने लिखा, "कुछ भी हो जाएगा लोग लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे" वहीं, निधि नेगी ने दिल्ली पुलिस को नियमों का पालन करने की सलाह देते हुए लिखा, "प्रिय दिल्ली पुलिस, कृपया सबसे पहले अपनी नेमप्लेट पहनें. हो सके तो खुद नियमों का पालन करना शुरू करें."

मनमोहन सिंह नाम के यूजर ने दिल्ली पुलिस के संदेश पर सवाल उठाते हुए लिखा, "दिल्ली पुलिस की इंसानियत कहां जाती है जब लाठी, पेलेट गन, खत्म हो चुके आंसू गैस के गोले और यहां तक ​​कि कीलें लगी लोहे की छड़ें भी चलाई गईं?"

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दिल्ली पुलिस की इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं. जहां कुछ यूजर्स ने पुलिस से नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा का सम्मान करने की अपील की, वहीं कुछ ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. सोशल मीडिया पर आई इन प्रतिक्रियाओं में लोकतंत्र, नागरिकों की आवाज और पुलिस की जवाबदेही जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Oct 2026 09:23 AM (IST)
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DELHI NEWS DELHI POLICE
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