दिल्ली: छात्रा पर एसिड अटैक मामले में ट्विस्ट, जिस पर आरोप लगा वह मौके पर ही नहीं था मौजूद

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक के मामले में नया मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे मामले को पलटकर रख दिया. दरअसल, रविवार (26 अक्टूबर) दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा ने आरोप परिचित जितेंद्र और उसके दो दोस्तों पर एसिड अटैक का आरोप लगाया था. वहीं अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी जितेंद्र घटना के समय करोलबाग में था. सीसीटीव और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हुई है. साथ ही दो दिन पहले जितेंद्र की पत्नी ने पीड़िता के पिता पर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया था.

आरोपी पिता गिरफ्तार

वहीं दिल्ली पुलिस ने छात्रा के पिता अकील को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पूछताछ के लिए लाया जा रहा है. उधर सह-आरोपी अरमान और ईशान आगरा में हैं और उन्हें जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

भाई की भूमिका पर भी सवाल

इसमें अहम बात ये है कि अरमान की मां शबनम भी 2018 में एसिड अटैक पीड़िता है. अकील खान से संपत्ति विवाद चल रहा है. वहीं पीड़िता के भाई की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं कि उसने बहन को कॉलेज तक क्यों नहीं छोड़ा. पुलिस अब एफआईआर की सच्चाई और दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रही है.