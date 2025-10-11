37 दिन की तलाश, सैंकड़ों KM का सफर, दिल्ली पुलिस ने बिछड़ी हुई बेटी को मां से ऐसे मिलाया

कभी-कभी इंसानियत के छोटे-छोटे प्रयास भी किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी अहम साबित होते हैं. ऐसी ही एक शाहदरा जिले के सीलमपुर थाने से जुड़ी कहानी है, जहां पुलिस टीम ने 37 दिनों की अथक मेहनत के बाद एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को उसके परिवार से मिलवा दिया. सात अक्टूबर 2025 को IHBAS में जब वह महिला अपने परिजनों से मिली, तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई.

डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताया कि 1 सितंबर 2025 को सीलमपुर थाना पुलिस को एक सूचना मिली कि, एक गर्भवती महिला बेसहारा हालत में सड़कों पर भटक रही है. जिसकी पहचान, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के रानीखेड़ा गांव की रहने वाली 21 वर्षीय महिला के रूप में हुई.

एसएचओ सीलमपुर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को मेडिकल जांच के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से 4 सितंबर को छुट्टी मिलने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसके स्वास्थ्य को देखते हुए उसे IHBAS में भर्ती कराने का आदेश दिया और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी. वहां उसकी सही तरीके से देखभाल शुरू हुई.

पुलिस ने नहीं छोड़ी उम्मीद, अखबारों में छपवाया इश्तहार

उधर, थाना सीलमपुर की महिला सब-इंस्पेक्टर अनुपम और हेड कांस्टेबल अंकुश की टीम लगातार उसके परिवार की तलाश में जुटी रही. गांव रानीखेड़ा में खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. महिला की जानकारी, प्रमुख अखबारों में प्रकाशित कराई गई ताकि परिवार तक खबर पहुंच सके.

जन्म के तुरंत बाद खो दिया नन्हा जीवन

इसी बीच 7 सितंबर को अस्पताल से सूचना आई कि महिला ने एक प्री-मेच्योर बेबी को जन्म दिया है. जिसकी हालात गंभीर थी और उसे इलाज के लिए एसडीएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस, वह ज़िंदगी की जंग नहीं जीत सकी. वहीं पुलिस टीम लगातार उस महिला के परिजनों का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लग रहा था.

बागेश्वर धाम से मिली उम्मीद की किरण

लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी. हेड कांस्टेबल अंकुश और कॉन्स्टेबल राज फिर से मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे. वहां स्थानीय लोगों से बातचीत की, पोस्टर लगाए, और आखिरकार उम्मीद की वह किरण मिली. कुछ स्थानीय भिखारियों ने महिला को पहचान लिया. धीरे-धीरे सुराग मिले और आखिरकार पुलिस महिला के परिवार तक पहुंचने में कामयाब हुई.

37 दिन बाद परिवार से गले मिली खोई बेटी

7 अक्टूबर को IHBAS में जब परिवार पहुंचा, तो महिला ने जैसे ही अपनी मां को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक उठे. अस्पताल के कमरे में उस पल भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो उठे.

महिला को उंसके परिवार के साथ कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस टीम की सराहना करते हुए लिखा, "एसएचओ, जांच अधिकारी एसआई अनुपम और हेड कांस्टेबल अंकुश ने इस मामले को संवेदनशीलता और लगन से संभाला. उनके प्रयास अनुकरणीय हैं." कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति डीसीपी को साझा करते हुए पुलिस टीम को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए.