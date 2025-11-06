'Say Help' ने बचाई 6 महिलाओं की जिंदगी, मोबाइल ऐप के जरिए पुलिस ने मानव तस्करी का किया भंडाफोड़

महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई Say Help ऐप ने दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता दिलाई है. ऐप के जरिए मिली रियल-टाइम सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने पहाड़गंज इलाके में चल रहे देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया.

इस कार्रवाई में 6 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया और एक महिला संचालिका को गिरफ्तार किया गया. जानकारी के मुतबिक, 30 से 31 अक्टूबर की रात को Say Help ऐप पर पहाड़गंज क्षेत्र से एक संदिग्ध गतिविधि का अलर्ट प्राप्त हुआ. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और ऐप की टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. तकनीकी निगरानी और गोपनीय जानकारी के आधार पर पता चला कि गैलेक्सी स्पा नामक प्रतिष्ठान में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं.

तलाशी और बरामदगी

पुलिस ने एक कर्मचारी को डिकॉय ग्राहक बनाकर भेजा और 2,000 की प्री-नोटेड करंसी दी. जैसे ही डिकॉय ने निर्धारित सिग्नल दिया, पुलिस टीम ने मौके पर रेड की. स्पा के अंदर 6 महिलाएं और एक महिला रिसेप्शनिस्ट अनैतिक कार्यों में लिप्त पाई गईं.

तलाशी के दौरान 2,000 प्री-नोटेड करंसी और तीन पैकेट कॉन्डम बरामद हुए. गिरफ्तार महिला ने पूछताछ में बताया कि वह अपने पति के साथ मिलकर यह अवैध कार्य संचालित कर रही थी. रेस्क्यू की गई महिलाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेरठ और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों की रहने वाली हैं. पुलिस ने सभी महिलाओं को काउंसलिंग और सुरक्षित आश्रय के लिए भेज दिया है.

बता दें, 30-31 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि करीब 11:30 बजे ‘से हेल्प’ ऐप पर एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने अलर्ट भेजा. उसने दावा किया कि एक महिला को जबरन एक स्पा जैसी जगह पर ले जाया जा रहा है. ऐप ने तुरंत वीडियो, ऑडियो, जीपीएस लोकेशन और लाइव ट्रैकिंग के जरिए पुलिस को रीयल-टाइम जानकारी भेज दी. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के विशेष स्टाफ, मध्य जिला पुलिस और ऐप की समर्पित टीम ने सूचना की पुष्टि की. खुफिया जानकारी से पता चला कि डीबीजी रोड, नबी करीम स्थित टुडे होटल के पास गैलेक्सी स्पा (द्वितीय तल, 4/1) में अनैतिक तस्करी का धंधा फल-फूल रहा था.