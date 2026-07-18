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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हटाया, जंतर-मंतर से ले गई अस्पताल

भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हटाया, जंतर-मंतर से ले गई अस्पताल

Sonam Wangchuk: शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को प्रदर्शनस्थल से हटाया गया है. इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Jul 2026 08:02 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार (18 जुलाई) की सुबह नीट पेपर लीक और धर्मंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को हटाया है. दिल्ली पुलिस उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गई है. पिछले 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख-हड़ताल पर बैठे थे. 

इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया है. अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस ने मुझे पीटा और हिरासत में रखा."

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सीजेपी प्रवक्ता ने दी यह जानकारी

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने मामले पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को उनकी ठहरने की जगह पर रोक लिया है. मुझे लोगों से पता चला है कि सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से उठाया जा रहा है. छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है. बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

जंतर-मंतर पर सीजेपी की अगुवाई चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का ऐलान किया था. हालांकि इससे पहले ही सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटा लिया गया है. वहीं छात्रों को भी हटने के लिए कहा गया है.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले पुलिस ने जंतर-मंतर पर यह कार्रवाई की है. वहीं कोर्ट ने पहले ही सोनम वांगचुक की रोजाना क्लिनिकल हेल्थ जांच करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने नियमित मेडिकल निगरानी और जरूरी मेडिकल मदद का आदेश दिया था. कोर्ट ने माना था कि किसी भी नागरिक की जान कीमती है.

9 किलो से ज्यादा घटा वजन

पिछले 20 दिन से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक का वजन गुरुवार को 9 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है. उनके डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से भूख हड़ताल करने के कारण वह गंभीर चरण में पहुंच गए हैं और इससे उनके अंगों पर असर पड़ना शुरू हो सकता है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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