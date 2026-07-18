भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हटाया, जंतर-मंतर से ले गई अस्पताल

दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार (18 जुलाई) की सुबह नीट पेपर लीक और धर्मंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को हटाया है. दिल्ली पुलिस उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गई है. पिछले 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख-हड़ताल पर बैठे थे.

इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया है. अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस ने मुझे पीटा और हिरासत में रखा."

दिल्ली-NCR में आज भी जारी रहेगा गर्मी और उमस का सितम, मौसम विभाग ने बताया कब मिलेगी राहत

सीजेपी प्रवक्ता ने दी यह जानकारी

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने मामले पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को उनकी ठहरने की जगह पर रोक लिया है. मुझे लोगों से पता चला है कि सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से उठाया जा रहा है. छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है. बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

जंतर-मंतर पर सीजेपी की अगुवाई चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का ऐलान किया था. हालांकि इससे पहले ही सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटा लिया गया है. वहीं छात्रों को भी हटने के लिए कहा गया है.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले पुलिस ने जंतर-मंतर पर यह कार्रवाई की है. वहीं कोर्ट ने पहले ही सोनम वांगचुक की रोजाना क्लिनिकल हेल्थ जांच करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने नियमित मेडिकल निगरानी और जरूरी मेडिकल मदद का आदेश दिया था. कोर्ट ने माना था कि किसी भी नागरिक की जान कीमती है.

9 किलो से ज्यादा घटा वजन

पिछले 20 दिन से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक का वजन गुरुवार को 9 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है. उनके डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से भूख हड़ताल करने के कारण वह गंभीर चरण में पहुंच गए हैं और इससे उनके अंगों पर असर पड़ना शुरू हो सकता है.

लप्पू-सा सचिन वाली आंटी सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंचीं जंतर-मंतर, कहा- सिस्टम ही लप्पू...

