तुर्कमान गेट के पास हुई पत्थरबाजी का पुलिस ने जारी किया वीडियो, अब तक 11 गिरफ्तार

दिल्ली के तुर्कमान गेट के आसपास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना की जांच जारी है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है. ये वीडियो 6 जनवरी को तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास रात में हुई पत्थरबाज़ी की घटना और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का है.

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी वीडियो में साफ तौर से लोगों की भीड़ को देखा जा सकता है. अब तक, दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाज़ी की घटना के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो क्लिप की जांच कर रही है.

#WATCH | Delhi Police releases the video of the night of the stone pelting incident and the anti-encroachment demolition drive carried out near the Faiz-e-Elahi Masjid, Turkman Gate on 6th January.



So far, Delhi Police has arrested 11 people in connection with the stone pelting… pic.twitter.com/JOjil4tKgH — ANI (@ANI) January 8, 2026

तुर्कमान गेट हिंसा में शामिल 30 लोगों की पहचान हुई!

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (08 जनवरी) को बताया कि तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना में शामिल 30 लोगों की पहचान की गई है. इन लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, पुलिसकर्मियों के बॉडी-वॉर्न कैमरे की रिकॉर्डिंग और वायरल वीडियो के आधार पर की गई है.

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को समन

तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा मामले में पुलिस ने अभी तक 10 ऐसे लोगों की लिस्ट भी बनाई है, जिसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए थे. पुलिस ने इस सभी को समन भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है. इसमें एक महिला भी पुलिस की रडार पर है. बताया जा रहा है रिजवी नाम की एक महिला ने भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला था. सूत्रों के मुताबिक ये झड़प एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भड़की, जिसमें ये दावा किया गया था कि मस्जिद को गिराया जा रहा है.

अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह तोड़फोड़ अभियान सिर्फ अवैध निर्माणों और अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीन को खाली कराने तक सीमित है और पास की मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा. एफआईआर के मुताबिक रात करीब 12:40 बजे जब पुलिसकर्मियों ने इलाके में बैरिकेडिंग शुरू की, ठीक उसी वक्त 30-35 लोगों का एक समूह मौके पर जमा हो गया और नारे लगाने लगा और बैरिकोड को तोड़ दिया. इसमें 5 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए. बाद में इस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए.