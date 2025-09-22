त्योहार से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 2000 से ज्यादा जगहों पर रेड, लाखों कैश बरामद, कई गिरफ्तार
Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान NDPS एक्ट में 96 केस दर्ज किया और 120 नशा तस्करों को अरेस्ट किया. उनसे 158 ग्राम हीरोइन, 40 KG गांजा, 200 ग्राम कोकीन और करीब 21 लाख कैश बरामद हुआ.
त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत 15 जिलों के साथ दो हजार जगहों पर छापेमारी की है. इसमें 1140 पुलिस टीमों ने 24 घंटे तक अभियान चलाकर नशा तस्करों, शराब माफियाओं और हथियार बंद अपराधियों को निशाना बनाया.
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन के दौरान एनडीपीएस एक्ट में 96 केस दर्ज किया और 120 नशा तस्करों को अरेस्ट किया. उनसे 158 ग्राम हीरोइन, 40 किलो से ज्यादा गांजा, 200 ग्राम कोकीन और करीब 21 लाख कैश बरामद हुआ. वहीं दिल्ली पुलिस ने शराब माफियाओं पर शिकंजा करते हुए 296 केस दर्ज किए और उतने ही लोग पकड़े गए. दिल्ली पुलिस ने 33 हजार से ज्यादा क्वार्टर शराब, 337 बोतलें और 278 बीयर कैन जब्त किए .
दिल्ली पुलिस ने 117 अपराधियों को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने हथियारबंद अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 115 केस दर्ज कर 117 लोगों को अरेस्ट किया. उनके पास से दो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 16 देसी कट्टे, 23 जिंदा कारतूस और 95 चाकू मिले. जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसा गया और 192 केस दर्ज कर 358 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे करीब चार लाख नगद बरामद हुए.
पुलिस ने 24 ऑटो लिफ्टर को दबोचा
इसके अलावा 24 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए गए और 50 चोरी की बाइकें बरामद हुईं. पुलिस ने 26 घोषित अपराधियों को भी पकड़ा. साथ ही, सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वाले 1507 लोग गिरफ्तार किए गए और 2339 वाहन सीज किए गए.
नकली सिगरेट पर भी शिकंजा
दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक और रोहिणी में छापेमारी कर 1.22 लाख सिगरेट और 323 ई-सिगरेट भी जब्त किए. 4274 लोगों पर COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई हुई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई बड़े तस्कर अब दिल्ली में खुलेआम माल नहीं ला पा रहे और अंडरग्राउंड हो गए हैं.
दिल्ली पुलिस की जांच जारी
दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन कवच के मद्देनजर दिल्ली में कई अपराधियों पर शिकंजा कसा है. वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि त्योहारों के सीजन में दिल्ली पुलिस लगातार तमाम अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अपना ऑपरेशन करती रहेगी.
