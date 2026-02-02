दिल्ली पुलिस ने हर स्टेशन पर तैनात की पेट्रोलिंग टीमें, पकड़ा गया मोबाइल स्नैचर, 3 फोन बरामद

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर पुलिस स्टेशन के तहत कई पेट्रोलिंग टीमें बनाई गई हैं. इन टीमों को अच्छे से ब्रीफ किया गया और उन्हें पूरी सतर्कता के साथ पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया, खासकर सुबह के वक्त, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके. पेट्रोलिंग का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं है, बल्कि इलाके में सक्रिय अपराधियों पर लगातार नजर बनाए रखना भी है.

पेट्रोलिंग के दौरान मौके पर तीन आरोपियों मे से एक आरोपी गिरफ्तार

एक पेट्रोलिंग के दौरान, शुक्रवार 27 जनवरी को पीपी सिधिपुरा के कांस्टेबल प्रताप इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे. जहां रानी झांसी रोड, मॉडल बस्ती रेड लाइट के पास, उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल कार से टकरा गई. जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचने लगी, तीनों बाइक सवार घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे.

कांस्टेबल प्रताप ने तुरंत उनका पीछा किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों में से एक को पकड़ लिया, जबकि बाकी दो मोटरसाइकिल लेकर भागने में सफल रहे. पकड़े गए युवक की पहचान रितिक उर्फ कलवा, उम्र 22 साल, निवासी नबी करीम, पहाड़गंज, दिल्ली के रूप में हुई है.

तलाशी में आरोपी के पास से तीन मोबाइल फोन हुए बरामद

रितिक की तलाशी लेने पर उसके पास से तीन मोबाइल फोन बरामद हुए, जिससे उसके मोबाइल छीनने के मामलों में शामिल होने की पुष्टि हुई. पूछताछ में रितिक ने बताया कि वह अपने साथियों वसीम और सलीम के साथ मिलकर लगभग 10–12 दिन पहले आनंद पर्वत इलाके से एक ग्रे रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल चुराई थी. चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके उन्होंने थाना मोती नगर और लाहौरी गेट के इलाकों में मोबाइल फोन छीनने की वारदातें की थीं. रितिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं बाकी फरार साथियों वसीम और सलीम को पकड़ने के लिए जांच जारी है.

बरामद मोबाइल फोन इस प्रकार हैं: पहला, ओप्पो मोबाइल फोन, जो थाना मोती नगर के चोरी मामले से संबंधित है. दूसरा, आईटेल मोबाइल फोन, जो थाना लाहौरी गेट के छीनने के मामले से जुड़ा है. तीसरा, लावा मोबाइल फोन, जिसके संबंध में आरोपी कोई मालिकाना दस्तावेज पेश करने या संतोषजनक जवाब देने में असफल रहा. पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने और बरामद मोबाइल फोन के सही मालिक का पता लगाने के लिए आगे जांच कर रही है.