हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 12.0 महाअभियान, 325 जगहों पर की छापेमारी, 586 अपराधी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 12.0 महाअभियान, 325 जगहों पर की छापेमारी, 586 अपराधी गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने अपराध पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत 24 घंटे का सुरक्षा अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान 147 पुलिस टीमों ने पूरे जिले में छापेमारी की.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 25 Jan 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत 24 घंटे का व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया था. यह अभियान 23 जनवरी 2026 शाम 6 बजे से 24 जनवरी 2026 शाम 6 बजे तक लगातार चला, जिसमें जिले के सभी 12 थाना क्षेत्रों और विशेष पुलिस इकाइयों ने मिलकर हिस्सा लिया.

दिल्ली पुलिस की कड़ी कार्रवाई , 586 लोग गिरफ्तार 

इस दौरान कुल 147 पुलिस टीमों ने पूरे जिले में 325 स्थानों पर छापेमारी की. अभियान के परिणामस्वरूप 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1439 लोगों को हिरासत में लिया गया. पुलिस की यह कार्रवाई स्लम इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों, अवैध शराब तस्करी के रास्तों, अपराध संभावित इलाकों, नाइट क्राइम जोन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में की गई है.

इस ऑपरेशन में स्पेशल स्टाफ वेस्ट, एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड, AATS वेस्ट, टेक्निकल सर्विलांस यूनिट, बीट स्टाफ और आरपीएफ की सक्रिय भूमिका रही. पुलिस ने खासतौर पर नशा तस्करी, अवैध शराब, हथियारों की सप्लाई और असामाजिक तत्वों को निशाने पर रखा था. 

दिल्ली पुलिस ने 1439 लोगो को हिरासत में रखा

नशा तस्करी से जुड़े NDPS एक्ट के तहत 4 मामले दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 1.662 किलो गांजा, 150 ग्राम स्मैक बरामद की गई. वहीं, दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत 15 मामलों में 22 लोगों को पकड़ा गया और 2,164 अवैध शराब की  बोतलें जब्त की गईं. वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 15 मामलों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 देसी पिस्टल, 1 कारतूस और 14 चाकू बरामद किए गए.

इसके अलावा, प्रिवेंटिव एक्शन के तहत BNSS में 79 गिरफ्तारियां की गईं, 126 कलंदरे तैयार हुए और कलंदरा कार्रवाई में 165 लोगों को पकड़ा गया. वहीं 250 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया और DP एक्ट के तहत 1439 लोगों को हिरासत में रखा गया. COTPA के तहत 328 चालान किए गए और कुल 70,310 नकद भी जब्त किया गया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कवच 12.0 का उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण, अवैध नेटवर्क को तोड़ना और आम जनता की सुरक्षा को और मजबूत करना है. 

और पढ़ें
Published at : 25 Jan 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement

वीडियोज

Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभिभावक यहां देखें अपने बच्चे का नाम
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभिभावक यहां देखें अपने बच्चे का नाम
हेल्थ
Jackfruit Benefits: प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे
प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget