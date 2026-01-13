दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन गैंग बस्ट को अंजाम दिया. यह अभियान 48 घंटे तक लगातार चला, जिसमें कई राज्यों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. इस मेगा ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 280 गैंगस्टर्स सहित कुल 854 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध की दुनिया में हड़कंप मच गया है.

इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के करीब 9000 पुलिसकर्मी शामिल रहे. टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक साथ कार्रवाई करते हुए 4299 ठिकानों पर छापेमारी की. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6500 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की. पूछताछ के आधार पर कई अपराधियों और उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ है.दिल्ली पुलिस ने इस अभियान में 300 अत्याधुनिक हथियार ,130 जिंदा कारतूस, करीब 25 लाख रुपये नकद ,बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ (ड्रग्स) बरामद किए हैं.

और खुलासे होने की संभावना

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह ऑपरेशन गैंगस्टर्स, शूटर्स, ड्रग तस्करों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाया गया. आने वाले दिनों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है. दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

जनता ने ली राहत की सांस

दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन से लोगों को बड़ी राहत मिली हैं, क्यूंकि बड़ी संख्या में वारदातों और सक्रिय गिरोहों से स्थानीय नागरिकों में भय व्याप्त था. बड़ी संख्या में रंगदारी और धमकी से व्यापारी दहशत में थे. चूंकि दिल्ली में कई राज्यों की सीमा लगती है तो अपराधियों के लिए यह बेहद मुफीद रहता अहै कि वे अपराध कर आराम से फरार हो जाते थे. लेकिन अब जॉइंट ऑपरेशन ने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है. दिल्ली पुलिस की सख्ती से सफा है कि अपराधी यहां से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे.