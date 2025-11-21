दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा, 800 गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश

दिल्ली में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई. पहली बार राजधानी पुलिस ने इतने बड़े स्तर पर साइबर ठगी के नेटवर्क पर हमला बोला कि बड़े-बड़े गैंग घुटनों पर आ गए. ऑपरेशन साइहॉक सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है.

दिल्ली पुलिस ने इस हाई-टेक, डेटा-ड्रिवन ऑपरेशन में 4,467 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई ये वही लोग थे जो फर्जी कॉल सेंटरों में बैठकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली करवाते थे, टेलीग्राम जॉब स्कैम चलाते थे या फिर बैंक खाते और मोबाइल नंबर बेचकर ठगों को सीधी मदद देते थे. पुलिस ने ठगी की उस सिंडिकेट को भी पकड़ा जहाँ से पैसा घूमता था और नए शिकार ढूंढे जाते थे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 800 से लोगो को गिरफ्तार किया वही 360 नई एफआईआर भी दर्ज की है.

दिल्ली के कई इलाको में पुलिस ने चलाया बड़ा ऑपरेशन

दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों और दूसरे राज्यों में एक साथ बड़ी रेड की गई. कॉल सेंटरों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी सिम कार्ड, डिजिटल स्क्रिप्ट और विदेशी नंबरों का डेटा मिला. इतना बड़ा डिजिटल सबूत पहली बार एक ही अभियान में इकट्ठा हुआ.

पश्चिमी जिले की बात करें तो यहा 45 ठग गिरफ्तार, 18 बाउंड डाउन, 33 केस दर्ज और 539 शिकायतों से उजागर हुआ 106 करोड़ का मेगा फ्रॉड यह आँकड़ा दिखाता है कि नेटवर्क कितना फैला हुआ था. तिलक नगर में एटीएम ठगी गैंग का अंत तब हुआ जब पुलिस ने 24 घंटे की निगरानी लगाई और सही समय पर रेड मारकर गिरोह को रंगे हाथों पकड़ लिया. 42.57 लाख रुपये और 16 ATM कार्ड बरामद हुए.

50 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो में बदलने वाले ठग भी हुए गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की टीम ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा गया जो 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की क्रिप्टो ठगी में शामिल है. यह लोग फर्जी जॉब ऑफर देकर लोगों के अकाउंट्स ले लिए जाते और पैसों को तुरंत क्रिप्टो में बदला जाता था. किंगपिन शेखर शर्मा को पकड़ने के लिए यूपी और राजस्थान में एक साथ छापेमारी करनी पड़ी. विकासपुरी, इंदरपुरी, पंजाबी बाग और तिलक विहार में भी अलग-अलग मॉड्यूल ध्वस्त हुए ATM म्यूल नेटवर्क, नकली वेबसाइट स्कैम, CCTV से पकड़े ठग, और TTE बनकर यात्रियों से ठगी करने वाले गैंग. पूरा जिला अब तक 59.58 लाख रुपये नकद, 126 ATM कार्ड, 49 मोबाइल, 9 लैपटॉप, 24 सिम और 19 चेकबुक बरामद कर चुका है.

दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह आप्रेशन लगातार जारी रहेगा. दिल्ली पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी से जुड़े कई मास्टरमाइंड विदेशों में बैठकर अपना गैंग चलाते है. जिन पर सेंट्रल एजेसी से मदद लेकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.