ऑपरेशन 'आघात 2.0' के तहत अपराधियों पर शिकंजा, 500 क्रिमिनल्स को दबोचा, हथियार भी बरामद
Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर शुरू किया गया यह ऑपरेशन आघात जिले के हर थाने में एक साथ चलाया गया. भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं.
दिल्ली पुलिस ने साउथ डिस्ट्रिक्ट में चलाए गए ऑपरेशन आघात 2.0 ने अपराधियों की नींद उड़ा दी. इस सघन अभियान में पुलिस ने करीब 500 अपराधियों को पकड़ा, जिनमें कुख्यात बदमाशों से लेकर नशा तस्कर, जुआरी और शराब माफिया तक शामिल हैं.
ऑपरेशन में 600 पुलिसकर्मी शामिल
दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर शुरू किया गया यह ऑपरेशन जिले के हर थाने में एक साथ चलाया गया. अभियान की कमान संयुक्त पुलिस आयुक्त साउथ रेंज संजय जैन और डीसीपी हेमंत तिवारी ने संभाली. इसमें एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा और ईशान भारद्वाज, सभी एसीपी, एसएचओ और करीब 600 पुलिसकर्मी दिन-रात जुटे रहे.
दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में किया हथियार बरामद
दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 31 हथियार, 15 देसी पिस्टल, 13 कारतूस और 16 चाकू बरामद किए. 28 लोगों को अवैध शराब के मामले में, 7 को गांजा तस्करी में और 63 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा गया. 5826 क्वार्टर अवैध शराब, 5.527 किलो गांजा, और 1 लाख 85 हजार 435 नकद जब्त किए गए. इसके अलावा 163 वाहन भी जब्त किए गए जो अपराध गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे थे.
पुलिस ने 64 आदतन अपराधियों को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के दौरान 64 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें कई ऐसे हैं जो पहले से लूट, झपटमारी और नशा तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं. इन पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं और निष्कासन प्रस्तावों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि इन्हें दिल्ली से बाहर किया जा सके.
जुआ अड्डों पर सबसे बड़ी चोट
इस बार पुलिस ने जुआ नेटवर्क पर भी सबसे बड़ी चोट की. ऑपरेशन आघात 1.0 में जहां 78,350 की रकम बरामद हुई थी, वहीं इस बार 1.85 लाख नकद मिला. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह रकम कई स्थानों पर चल रहे गुप्त जुआ अड्डों से मिली है, जिन्हें लंबे समय से इलाके में सक्रिय अपराधी चला रहे थे.
महिला को अश्लील संदेश भेजने के मामले में CISF इंस्पेक्टर को झटका, HC ने बरकरार रखी सजा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL