हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRऑपरेशन 'आघात 2.0' के तहत अपराधियों पर शिकंजा, 500 क्रिमिनल्स को दबोचा, हथियार भी बरामद

ऑपरेशन 'आघात 2.0' के तहत अपराधियों पर शिकंजा, 500 क्रिमिनल्स को दबोचा, हथियार भी बरामद

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर शुरू किया गया यह ऑपरेशन आघात जिले के हर थाने में एक साथ चलाया गया. भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: अजीत | Updated at : 16 Oct 2025 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने साउथ डिस्ट्रिक्ट में चलाए गए ऑपरेशन आघात 2.0 ने अपराधियों की नींद उड़ा दी. इस सघन अभियान में पुलिस ने करीब 500 अपराधियों को पकड़ा, जिनमें कुख्यात बदमाशों से लेकर नशा तस्कर, जुआरी और शराब माफिया तक शामिल हैं.

ऑपरेशन में 600 पुलिसकर्मी शामिल 

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर शुरू किया गया यह ऑपरेशन जिले के हर थाने में एक साथ चलाया गया. अभियान की कमान संयुक्त पुलिस आयुक्त साउथ रेंज संजय जैन और डीसीपी हेमंत तिवारी ने संभाली. इसमें एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा और ईशान भारद्वाज, सभी एसीपी, एसएचओ और करीब 600 पुलिसकर्मी दिन-रात जुटे रहे.

दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में किया हथियार बरामद

दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 31 हथियार, 15 देसी पिस्टल, 13 कारतूस और 16 चाकू बरामद किए. 28 लोगों को अवैध शराब के मामले में, 7 को गांजा तस्करी में और 63 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा गया. 5826 क्वार्टर अवैध शराब, 5.527 किलो गांजा, और 1 लाख 85 हजार 435 नकद जब्त किए गए. इसके अलावा 163 वाहन भी जब्त किए गए जो अपराध गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे थे.

पुलिस ने 64 आदतन अपराधियों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन के दौरान 64 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें कई ऐसे हैं जो पहले से लूट, झपटमारी और नशा तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं. इन पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं और निष्कासन प्रस्तावों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि इन्हें दिल्ली से बाहर किया जा सके.

जुआ अड्डों पर सबसे बड़ी चोट

इस बार पुलिस ने जुआ नेटवर्क पर भी सबसे बड़ी चोट की. ऑपरेशन आघात 1.0 में जहां 78,350 की रकम बरामद हुई थी, वहीं इस बार 1.85 लाख नकद मिला. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह रकम कई स्थानों पर चल रहे गुप्त जुआ अड्डों से मिली है, जिन्हें लंबे समय से इलाके में सक्रिय अपराधी चला रहे थे.

महिला को अश्लील संदेश भेजने के मामले में CISF इंस्पेक्टर को झटका, HC ने बरकरार रखी सजा

Published at : 16 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: टिकट मिलते ही 'मुसीबत' में मैथिली!
महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
राजस्थान
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget