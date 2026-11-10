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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली दंगे 2013: ममता बनर्जी 'पीड़ित' के तौर पर दर्ज कराएंगी बयान, पुलिस ने भेजा नोटिस

दिल्ली दंगे 2013: ममता बनर्जी 'पीड़ित' के तौर पर दर्ज कराएंगी बयान, पुलिस ने भेजा नोटिस

दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को 2013 के मामले में 'पीड़ित' के रूप में बयान दर्ज कराने के लिए नया नोटिस जारी किया है. यह मामला SFI/CPI(M) समर्थकों के विरोध प्रदर्शन और अमित मित्रा पर हमले से जुड़ा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साल 2013 के दिल्ली दौरे के दौरान SFI और CPI (M) समर्थकों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में 'पीड़ित' के रूप में अपना बयान दर्ज कराने के लिए नया नोटिस जारी किया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम फिलहाल कोलकाता में है और बनर्जी का बयान संसद मार्ग थाने के कर्मियों द्वारा दर्ज किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी को मामले में एक पीड़ित के रूप में नोटिस जारी किया गया है, न कि एक आरोपी के रूप में. यह मामला अप्रैल 2013 की एक घटना से संबंधित है. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के सदस्यों द्वारा पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा पर कथित हमले के विरोध में बनर्जी ने अपने मंत्रियों और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संसद मार्ग पर योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पास प्रदर्शन किया था.

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नारे लगाने के बाद हाथापाई के थे आरोप

अमित मित्रा की पद यात्रा के दौरान, एसएफआई और माकपा समर्थकों ने कथित तौर पर उनके खिलाफ नारे लगाए, जिससे उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ हाथापाई की घटना हुई. पश्चिम बंगाल के स्थानीय आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने पहले मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के दो प्रयास किए थे.

सूत्रों ने बताया कि नोटिस तो प्राप्त किए गए, लेकिन बयान दर्ज नहीं किए जा सके. अब ममता बनर्जी सहित संबंधित व्यक्तियों को अपने बयान और शिकायतें दर्ज करने के लिए नए नोटिस जारी किए गए हैं. सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उनसे बयान दर्ज कराने के लिए अपनी पसंद की जगह पर उपलब्ध रहने को कहा है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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