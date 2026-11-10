दिल्ली दंगे 2013: ममता बनर्जी 'पीड़ित' के तौर पर दर्ज कराएंगी बयान, पुलिस ने भेजा नोटिस

दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साल 2013 के दिल्ली दौरे के दौरान SFI और CPI (M) समर्थकों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में 'पीड़ित' के रूप में अपना बयान दर्ज कराने के लिए नया नोटिस जारी किया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम फिलहाल कोलकाता में है और बनर्जी का बयान संसद मार्ग थाने के कर्मियों द्वारा दर्ज किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी को मामले में एक पीड़ित के रूप में नोटिस जारी किया गया है, न कि एक आरोपी के रूप में. यह मामला अप्रैल 2013 की एक घटना से संबंधित है. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के सदस्यों द्वारा पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा पर कथित हमले के विरोध में बनर्जी ने अपने मंत्रियों और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संसद मार्ग पर योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पास प्रदर्शन किया था.

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नारे लगाने के बाद हाथापाई के थे आरोप

अमित मित्रा की पद यात्रा के दौरान, एसएफआई और माकपा समर्थकों ने कथित तौर पर उनके खिलाफ नारे लगाए, जिससे उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ हाथापाई की घटना हुई. पश्चिम बंगाल के स्थानीय आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने पहले मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के दो प्रयास किए थे.

सूत्रों ने बताया कि नोटिस तो प्राप्त किए गए, लेकिन बयान दर्ज नहीं किए जा सके. अब ममता बनर्जी सहित संबंधित व्यक्तियों को अपने बयान और शिकायतें दर्ज करने के लिए नए नोटिस जारी किए गए हैं. सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उनसे बयान दर्ज कराने के लिए अपनी पसंद की जगह पर उपलब्ध रहने को कहा है.

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