दिल्ली के उत्तम नगर में दूध चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, वायरल वीडियो से पकड़े गए 2 आरोपी

देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सक्रिय एक ऐसे अनोखे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, जो दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों का पीछा कर दूध और दही से भरी क्रेट चोरी करता था. दिल्ली पुलिस के आउटर जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड ने इस मामले में दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद हुई है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग सरेआम दूध और दही की क्रेट चोरी करते हुए नजर आ रहे थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाश शुरू कर दी गई.

जाल बिछाकर हुई गिरफ्तारी, चोरी का ऑटो बरामद

पुलिस के अनुसार, 3 अप्रैल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस चोरी में शामिल आरोपी मोहित उर्फ पाथा और आयुष मान पांडे उर्फ पंडित शिव विहार (विकास नगर) में एक चर्च के पास अपने किसी साथी से मिलने आने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वहां जाल बिछाया. कुछ देर बाद एक थ्री-व्हीलर (ऑटो) वहां पहुंचा और जैसे ही एक युवक गाड़ी से उतरा, पुलिस ने तुरंत दबिश देकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा. तलाशी के दौरान पुलिस को थ्री-व्हीलर से 14 खाली दूध की क्रेट बरामद हुईं. जब पुलिस ने आरोपियों से गाड़ी के कागजात मांगे, तो वे नहीं दिखा सके. जांच में पता चला कि यह थ्री-व्हीलर प्रेम नगर इलाके से चोरी किया गया था.

कैसे करते थे चोरी और कहां बेचते थे माल?

पूछताछ में आरोपियों ने अपने काम करने के तरीके (Modus Operandi) का खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक, यह गैंग तड़के दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों का पीछा करता था. जब सप्लायर घरों या दुकानों के बाहर दूध की क्रेट रखकर आगे बढ़ जाता था, तब ये शातिर मौका देखकर उन क्रेट्स को अपने थ्री-व्हीलर में लादकर फरार हो जाते थे. चोरी किया गया दूध और दही ये आरोपी बाद में डाबड़ी और बिंदापुर के दूध सप्लाई पॉइंट्स पर बेचकर मुनाफा कमाते थे.

मास्टरमाइंड पर दर्ज हैं 38 से ज्यादा केस

गिरफ्तार आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुलिस के सामने आया है:

मोहित उर्फ पाथा: रन्होला निवासी मोहित इस गैंग का मुख्य आरोपी है. पुलिस के अनुसार, उस पर चोरी, स्नैचिंग और वाहन चोरी के 38 से अधिक मामले पहले से दर्ज हैं. वह हाल ही में फरवरी 2026 में जेल से छूटकर बाहर आया था.

आयुष मान पांडे उर्फ पंडित: इस मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी आयुष भी रन्होला इलाके का ही रहने वाला है.

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने इलाके में इस तरह की और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है.