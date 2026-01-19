दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर मनोज राठी को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांटेड राठी पिछले दो साल से पुलिस को चकमा देकर विदेश में छिपा हुआ था. अदालत ने उसे भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित कर रखा था.

विशेष सेल के अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी मनोज राठी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था. 19 जनवरी 2026 को जैसे ही वह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा. वह फर्जी पहचान या गुप्त तरीके से देश में दाखिल होने की फिराक में था.

हथियार तस्करी और हत्या में था शामिल

जांच में सामने आया है कि मनोज राठी साल 2019 में नंदू गैंग से जुड़ा था. साल 2021 में उसने नजफगढ़ इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हत्या की थी. इस मामले में वह जेल गया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो गया. फरवरी 2024 में स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश से दो तस्करों को 12 अवैध पिस्तौलों के साथ पकड़ा था. पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे हथियार मनोज राठी के लिए ही लाए जा रहे थे.

विदेश में बैठकर चला रहा था सिंडिकेट

पुलिस पूछताछ में पता चला है कि भारत से भागने के बाद भी मनोज राठी विदेश में बैठकर कपिल सांगवान के इशारे पर गैंग के लिए काम कर रहा था. वह गैंग को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने और जबरन वसूली (Extortion) के नेटवर्क को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभा रहा था. उसके खिलाफ नजफगढ़ और बाबा हरिदास नगर थानों में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

गैंग के नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस

फिलहाल स्पेशल सेल मनोज राठी से रिमांड पर पूछताछ कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि उससे पूछताछ के बाद नंदू गैंग के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, अन्य शूटरों के ठिकाने और हथियारों की सप्लाई चेन से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगेंगे.