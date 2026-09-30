दिल्ली में 91 आपराधिक मामले और ग्रेटर नोएडा में छिपा था बदमाश, अब क्राइम ब्रांच के चढ़ा हत्थे

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 28 साल के एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ दिल्ली में 91 आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी की पहचान देवा उर्फ नरेश कुमार के रूप में हुई है. वो बिंदापुर थाने का बदमाश बताया गया है और तीन मामलों में अदालत उसे घोषित अपराधी कर चुकी थी. क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-16 से 26 सितंबर को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, देवा का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है. उसके खिलाफ लूट, झपटमारी, चोरी, घर में चोरी, सेंधमारी, हत्या की कोशिश, पुलिसकर्मी से मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ बड़ी संख्या में मामले वर्ष 2022 और 2023 में दर्ज हुए थे.

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दिल्ली से बाहर बदलता रहा आरोपी ठिकाना

क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ऐसे बदमाश पर नजर रख रही थी, जो बार-बार वारदात करने के बाद पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदल रहे थे. इसी दौरान हेड कांस्टेबल राजू राम को देवा के ग्रेटर नोएडा में छिपे होने की जानकारी मिली. टीम ने सूचना की पुष्टि के बाद वहां दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

3 मामलों में घोषित भगोड़ा

पुलिस के अनुसार, देवा तीन मामलों में घोषित अपराधी था. इनमें डाबरी और द्वारका नॉर्थ थाने के मामले शामिल हैं. वर्ष 2018 के एक मामले में उस पर पुलिसकर्मी से मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने और लूट समेत धाराएं लगी थीं. वहीं वर्ष 2020 के एक मामले में झपटमारी और चोरी का आरोप था. वर्ष 2021 के मामले में उस पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था.

पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश का आरोप

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि एक वारदात के दौरान उसने अपने साथियों के साथ ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी से कथित तौर पर मारपीट की थी. आरोपियों ने पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीनने की भी कोशिश की. इस दौरान हुई हाथापाई में देवा के पैर में गोली लगी थी. इस मामले में द्वारका नॉर्थ थाने में केस दर्ज किया गया था.

ग्रेटर नोएडा में पहचान छुपाकर रहता था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए देवा लंबे समय से दिल्ली से बाहर ठिकाना बदल रहा था. ग्रेटर नोएडा में वो कथित तौर पर मजदूरी कर रहा था और अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था. लंबे समय से अदालत में पेश नहीं होने के कारण उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी.

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