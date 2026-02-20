चोरी हुए फोन मिलेंगे वापस! दिल्ली पुलिस का मिशन री-कनेक्ट 3.0 कैसे कर रहा काम? पढ़ें डिटेल

दिल्ली में मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच दिल्ली पुलिस की ट्रांसपोर्ट रेंज ने सराहनीय पहल करते हुए मिशन री-कनेक्ट 3.0 ‘योर फोन’स जर्नी बैक होम’ के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है. दिल्ली पुलिस वीक-2026 के मौके पर चलाए गए इस अभियान में मेट्रो, रेलवे और आईजीआई एयरपोर्ट यूनिट ने मिलकर कुल 580 चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए. बरामद मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये बताई गई है.

दिल्ली पुलिस ने 580 फोन उनके मालिकों को लौटाया

पुलिस के मुताबिक, बरामद 580 मोबाइल फोन में से 266 मेट्रो यूनिट, 188 रेलवे यूनिट और 126 IGI एयरपोर्ट यूनिट से जुड़े मामलों के हैं. इससे पहले मिशन री-कनेक्ट और मिशन री-कनेक्ट 2.0 के दौरान भी दिल्ली पुलिस 800 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है, जिनकी कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये थी.

दिल्ली की जनता के विश्वास को मजबूत करने की पहल

इस अभियान की सफलता का जश्न 19 फरवरी 2026 को कश्मीरी गेट स्थित DCP मेट्रो कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मनाया गया. कार्यक्रम में करीब 155 शिकायतकर्ता मौजूद रहे, जिन्हें उनके मोबाइल फोन मौके पर ही वापस सौंपे गए. इस अवसर पर ट्रांसपोर्ट रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी मेट्रो और डीसीपी आईजीआई एयरपोर्ट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ मोबाइल फोन लौटाने का अभियान नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने की पहल है.

दिल्ली पुलिस ने चलाया अभियान

दिल्ली पुलिस ने सीईआईआर तकनीक और विशेष अभियान चलाकर मोबाइल चोरी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण किया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि लोगों को उनका खोया सामान वापस मिल सके और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो.

क्या है मिशन रिकनेक्ट 3.0?

मिशन रीकनेक्ट 3.0 (Mission Reconnect 3.0) दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य चोरी या खोए हुए मोबाइल फोनों को बरामद करके उनके असली मालिकों को वापस लौटाना है.