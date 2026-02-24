दिल्लीः भीड़ में छिपे अपराधी अब नहीं बचेंगे, दिल्ली पुलिस का हाईटेक 'डीपी-दृष्टि' वाहन लॉन्च

दिल्ली के शाहदरा जिले में पुलिसिंग को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. शाहदरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डीसीपी शाहदरा की अगुवाई में डीपी-दृष्टि नाम से एक हाईटेक फेस रिकग्निशन सिस्टम वाहन लॉन्च किया है. इसका मकसद भीड़भाड़ वाले इलाकों में अपराध पर तेजी से नियंत्रण करना और आमजन की सुरक्षा बढ़ाना है. दिल्ली पुलिस, दिल्ली को अपराध मुक्त बनाना चाहती है.

डीपी-दृष्टि एक मोबाइल सर्विलांस वाहन है जिसमें अत्याधुनिक कैमरे और फेस पहचान तकनीक लगाई गई है. यह वाहन बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर चलते हुए लोगों के चेहरों को स्कैन करता है और उन्हें पुलिस के अपराधियों के डेटाबेस से तुरंत मिलाता है. यदि किसी संदिग्ध या पहले से अपराध में शामिल व्यक्ति की पहचान होती है तो सिस्टम तुरंत पुलिस टीम को अलर्ट भेज देता है, जिससे मौके पर ही कार्रवाई संभव हो जाती है.

इन भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए हुई तैयारी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह वाहन खासतौर पर गांधी नगर, कृष्णा नगर, शाहदरा और मंडोली रोड जैसे व्यस्त इलाकों के लिए तैयार किया गया है, जहां अपराधी अक्सर भीड़ का फायदा उठाकर पहचान से बच निकलते हैं. नई तकनीक भीड़ में मौजूद हर चेहरे को अलग-अलग पहचानने में सक्षम है और कुछ ही सेकंड में संदिग्ध की पूरी जानकारी सामने ला देती है.

मोबाइल इंटेलिजेंस हब है यह वाहन

पुलिस का कहना है कि डीपी-दृष्टि सिर्फ एक निगरानी वाहन नहीं बल्कि एक मोबाइल इंटेलिजेंस हब है जो अपराध होने से पहले ही रोकथाम में मदद करेगा. इसकी खासियतों में रियल-टाइम फेस मैचिंग, हाई-क्वालिटी इमेज कैप्चर, डायनामिक ह्यूमन ट्रैकिंग और किसी भी संवेदनशील इलाके में तत्काल तैनाती शामिल है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस तकनीक से बाजारों में जीरो ब्लाइंड स्पॉट का माहौल बनेगा और अपराधियों के लिए भीड़ में छिपना अब आसान नहीं रहेगा.