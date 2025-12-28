नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर हुड़दंग और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में संयुक्त चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है. इसी को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक और भीड़भाड़ वाले इलाके कनॉट प्लेस में जॉइंट चेकिंग ऑपरेशन चलाया गया.

यह संयुक्त चेकिंग अभियान दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीमों द्वारा मिलकर संचालित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर कार्रवाई करना, वाहनों के कागज़ों की जांच करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है. पुलिस की टीमें राजधानी की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रख रही हैं.

कनॉट प्लेस पर की गई बैरिकेडिंग

कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर दोनों दिशाओं में बैरिकेट लगाकर वाहनों की सघन जांच की गई. चेकिंग के दौरान स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार और ऑटो रिक्शा समेत सभी प्रकार के वाहनों को रोका गया और चालकों की ब्रेथ एनालाइज़र से जांच की गई. इसी दौरान एक स्कूटी सवार को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, जिसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई.

लगातार जारी रहेगा अभियान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 31 दिसंबर को सड़कों पर किसी तरह का हुड़दंग न हो, इसके लिए 28 दिसंबर से ही विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है. यह अभियान नए साल तक लगातार जारी रहेगा, ताकि आम जनता सुरक्षित तरीके से जश्न मना सके और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.