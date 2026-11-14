दिल्ली में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 15-16 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचें

दिल्ली-एनसीआर में छठ पूजा के पर्व को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए 15 और 16 नवंबर को शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात का डायवर्जन किया जाएगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से 15 और 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के उत्सव के मद्देनजर, राम घाट, सूर घाट, बजरंग घाट, वासुदेव घाट और हाथी घाट सहित विभिन्न यमुना घाटों की ओर जाने वाली और उनसे सटी सड़कों पर यातायात नियम लागू रहेंगे.

ट्रैफिक पुलिस ने किया अनुरोध

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों का पालन करें और क्षेत्र में तैनात यातायात कर्मियों के साथ सहयोग करें. भीड़भाड़ से बचने के लिए कृपया डायवर्जन संकेतों और यातायात निर्देशों का पालन करें.

ISBT के पास वासुदेव घाट और I.P. एस्टेट क्षेत्र के हाथी घाट पर भी पूजा होगी. श्रद्धालुओं की आवाजाही के हिसाब से ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा. पुलिस के मुताबिक 15 नवंबर दोपहर 2 बजे से 16 नवंबर सुबह 8 बजे तक कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है.

ये सड़कें रहेंगी प्रभावित

छठ पूजा के दौरान कई सड़कें प्रभावित रहेंगी. इनमें बुंध रोड (Bundh Road), वजीराबाद रोड (Wazirabad Road), विकास मार्ग (Vikas Marg), I.P. एस्टेट क्षेत्र की सड़कें और यमुना घाटों तक जाने वाली संपर्क सड़कें प्रभावित रहेंगी.

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. चिकित्सा सेवाओं से जुड़े वाहनों और फायर सर्विस की गाड़ियों को सुगम रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बिना रुकावट घटनास्थल तक पहुंचाया जा सके.

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि छठ पूजा के दौरान निर्धारित डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें और अनावश्यक रूप से आयोजन स्थलों की तरफ जाने वाले मार्गों का इस्तेमाल करने से बचें. किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.

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