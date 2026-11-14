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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 15-16 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचें

दिल्ली में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 15-16 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचें

दिल्ली में छठ पूजा पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें कई सड़कों पर डायवर्जन किया गया है. इस दौरान 15-16 नवंबर को कई सड़कें प्रभावित रहेंगी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Nov 2026 08:59 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में छठ पूजा के पर्व को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और वाहनों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए 15 और 16 नवंबर को शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात का डायवर्जन किया जाएगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से 15 और 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के उत्सव के मद्देनजर, राम घाट, सूर घाट, बजरंग घाट, वासुदेव घाट और हाथी घाट सहित विभिन्न यमुना घाटों की ओर जाने वाली और उनसे सटी सड़कों पर यातायात नियम लागू रहेंगे. 

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ट्रैफिक पुलिस ने किया अनुरोध

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों का पालन करें और क्षेत्र में तैनात यातायात कर्मियों के साथ सहयोग करें. भीड़भाड़ से बचने के लिए कृपया डायवर्जन संकेतों और यातायात निर्देशों का पालन करें.

ISBT के पास वासुदेव घाट और I.P. एस्टेट क्षेत्र के हाथी घाट पर भी पूजा होगी. श्रद्धालुओं की आवाजाही के हिसाब से ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा. पुलिस के मुताबिक 15 नवंबर दोपहर 2 बजे से 16 नवंबर सुबह 8 बजे तक कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है.

ये सड़कें रहेंगी प्रभावित

छठ पूजा के दौरान कई सड़कें प्रभावित रहेंगी. इनमें बुंध रोड (Bundh Road), वजीराबाद रोड (Wazirabad Road), विकास मार्ग (Vikas Marg), I.P. एस्टेट क्षेत्र की सड़कें और यमुना घाटों तक जाने वाली संपर्क सड़कें प्रभावित रहेंगी.

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. चिकित्सा सेवाओं से जुड़े वाहनों और फायर सर्विस की गाड़ियों को सुगम रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बिना रुकावट घटनास्थल तक पहुंचाया जा सके.

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि छठ पूजा के दौरान निर्धारित डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें और अनावश्यक रूप से आयोजन स्थलों की तरफ जाने वाले मार्गों का इस्तेमाल करने से बचें. किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Chhath 2026
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